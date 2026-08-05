Cada vida merece regresar a casa

El agua forma parte de algunos de los momentos más felices de la vida. Un día de playa, un baño en el río, una tarde en la piscina o una jornada de pesca suelen estar asociados al descanso, la recreación y el disfrute en familia. Sin embargo, basta un instante para que una situación cotidiana cambie por completo.

Los ahogamientos constituyen una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionales y, en la mayoría de los casos, pueden prevenirse. Detrás de cada accidente hay una familia marcada por el dolor y una historia que pudo haber tenido un desenlace diferente si se hubieran extremado las medidas de seguridad.

En Cuba, donde el verano invita a miles de personas a disfrutar de playas, presas, ríos y piscinas, la prevención adquiere un valor especial. La supervisión constante de los niños, el respeto a las señales de seguridad, evitar el consumo de alcohol antes de entrar al agua y no sobreestimar las propias capacidades al nadar son acciones sencillas que pueden salvar vidas.

A veces se piensa que los accidentes solo les ocurren a otros, pero la realidad demuestra que el exceso de confianza suele convertirse en uno de los mayores riesgos. La prudencia nunca está de más cuando se trata de proteger la vida propia y la de quienes nos acompañan.

Disfrutar del agua y actuar con responsabilidad no son ideas opuestas; al contrario, deben caminar juntas. La mejor jornada de recreación será siempre aquella que termina con el regreso seguro de todos a casa, porque ningún momento de diversión vale más que una vida.