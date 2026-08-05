Anuncian en Pinar del Río nueva edición de copa ajedrecística en homenaje a Fidel

Como homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, la Comisión Provincial de Ajedrez en Pinar del Río anunció la realización de la «Copa 13 de Agosto».

El torneo convoca al talento ajedrecístico pinareño en sus diferentes categorías y tendrá lugar del 6 al 13 de agosto en la Academia José Raúl Capablanca, de la ciudad cabecera.

El Comisionado Provincial de la disciplina, Janoys Díaz Martínez adelantó a Radio Guamá que se competirá en la modalidad Blitz a un ritmo de juego de 3 minutos finish con 2 segundos de bonificación por jugada. Mientras, la modalidad Standard tendrá un ritmo de juego de 60 minutos finish con 30 segundos de bonificación por jugadas.

En ambos casos se acogerán al torneo abierto por el sistema suizo a 9 rondas las cuales serán válidas para la variación del ELO FIDE.

Díaz Martínez puntualizó además que el congresillo previo al encuentro está previsto el propio 6 de agosto en la sede del evento.

La Copa 13 de Agosto se suma además a las iniciativas que tienen lugar en la provincia como parte de la jornada de Verano 2026.

Tomado de Radio Guamá