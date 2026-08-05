Tren playero vuelve a rodar en Pinar del Río 

A partir del próximo fin de semana los pinareños contarán con el servicio de tren playero en la ruta Pinar-Guane, como una opción para la etapa estival, informó a Radio Guamá el delegado de Transporte en Pinar del Río, Carlos Rodríguez González.

Según explicó, saldrá de la cabecera provincial a las 7 de la mañana, con regreso desde Guane a las 4 y 30 de la tarde; y agregó que recuperarán las salidas del fin de semana anterior, que habían sido interrumpidas por desperfectos técnicos en las locomotoras.

“Solucionados los problemas, esta semana el tren viajará de manera excepcional los días jueves, viernes, sábado y domingo, para trasladar a quienes deseen visitar las playas de Boca de Galafre y Bailén”, manifestó.

Aunque el servicio está concebido fundamentalmente para viajes a la playa –aclaró el delegado–, quienes deseen utilizarlo para otros destinos comprendidos en la ruta también podrán hacerlo. Además, subrayó que hasta el momento cuentan con garantía de combustible.

En cuanto a los precios, se anunciaron cambios. De acuerdo con la información, las tarifas por tramo (adulto / menor) quedan así:

Pinar – San Luis: $100 / $50

Pinar – Vivero: $130 / $65

Pinar – San Juan: $150 / $65

Pinar – Galafre: $190 / $100

Pinar – Boca de Galafre: $200 / $100

Pinar – Guane: $250 / $125

Tomado de Radio Guamá