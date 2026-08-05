Portada » Tren playero vuelve a rodar en Pinar del Río 

Tren playero vuelve a rodar en Pinar del Río 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

A partir del próximo fin de semana los pinareños contarán con el servicio de tren playero en la ruta Pinar-Guane, como una opción para la etapa estival, informó a Radio Guamá el delegado de Transporte en Pinar del Río, Carlos Rodríguez González.

Según explicó, saldrá de la cabecera provincial a las 7 de la mañana, con regreso desde Guane a las 4 y 30 de la tarde; y agregó que recuperarán las salidas del fin de semana anterior, que habían sido interrumpidas por desperfectos técnicos en las locomotoras.

“Solucionados los problemas, esta semana el tren viajará de manera excepcional los días jueves, viernes, sábado y domingo, para trasladar a quienes deseen visitar las playas de Boca de Galafre y Bailén”, manifestó.

Aunque el servicio está concebido fundamentalmente para viajes a la playa –aclaró el delegado–, quienes deseen utilizarlo para otros destinos comprendidos en la ruta también podrán hacerlo. Además, subrayó que hasta el momento cuentan con garantía de combustible.

En cuanto a los precios, se anunciaron cambios. De acuerdo con la información, las tarifas por tramo (adulto / menor) quedan así:

    Pinar – San Luis: $100 / $50

    Pinar – Vivero: $130 / $65

    Pinar – San Juan: $150 / $65

    Pinar – Galafre: $190 / $100

    Pinar – Boca de Galafre: $200 / $100    

Pinar – Guane: $250 / $125    

Tomado de Radio Guamá

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Publican Indicadores Demográficos de Cuba cierre 2025

Especialistas de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) publicó recientemente la edición 2025 de los Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, elaborada por el Centro de Estudios

agosto 5, 2026 No hay comentarios

Cuba actualizó marco jurídico con nuevas leyes

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, en su Décima Legislatura, aprobó un conjunto de leyes que marcan un paso significativo en la actualización del marco jurídico del país.

agosto 5, 2026 No hay comentarios

Cada vida merece regresar a casa

El agua forma parte de algunos de los momentos más felices de la vida. Un día de playa, un baño en el río, una tarde en la piscina o una

agosto 5, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio