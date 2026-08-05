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Publican Indicadores Demográficos de Cuba cierre 2025

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Especialistas de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) publicó recientemente la edición 2025 de los Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, elaborada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo.

Este informe ofrece un panorama detallado de la dinámica poblacional del país, con datos sobre nacimientos, defunciones, migración interna y externa, tasas de natalidad y mortalidad, urbanización, razón por sexo y edad media, desagregados por provincias y municipios.

La actualización permite comparar la evolución demográfica respecto a años anteriores y detectar tendencias como el envejecimiento poblacional, la disminución de la natalidad y el impacto de la emigración externa.

El documento es una herramienta esencial para investigadores, autoridades y organismos internacionales, ya que facilita la toma de decisiones en políticas públicas relacionadas con salud, empleo, vivienda y planificación territorial.

Además, aporta información clave para evaluar el desarrollo social y económico en cada provincia, mostrando diferencias significativas entre territorios como La Habana, con alta mortalidad y fuerte emigración, y Guantánamo, con mayor natalidad relativa.

La publicación, respaldada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), refuerza la transparencia estadística y la capacidad de Cuba para diseñar estrategias de desarrollo basadas en evidencia.

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