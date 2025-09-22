Pinar del Río, provincia mayor productora de tabaco en Cuba, cuenta con cinco nuevos carros cisternas destinados a la entrega directa de combustible a los vegueros, de cara a un mayor control y uso racional de ese recurso.

Ahora Vueltabajo dispone de 11 camiones de ese tipo importados como parte de una iniciativa implementada desde el año pasado por el grupo empresarial Tabacuba, gracias a su esquema de financiamiento, con el objetivo de eliminar intermediarios en el proceso y evitar desvíos.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Marino Murillo Jorge, presidente de Tabacuba, explicó que la occidental provincia se encuentra en condiciones de llegar con el combustible hasta las fincas de los productores del principal rubro exportable de la agricultura cubana.

Ya tenemos en el país el combustible de la campaña que comienza; solo hay que distribuirlo y emplearlo eficientemente, refirió.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Con estas pipas tendremos la ventaja de cargar en los grandes depósitos de Cupet y entregar directamente en las fincas, apuntó, para beneficiar a más de siete mil productores vueltabajeros.

Antes de esta iniciativa, solo llegaba a los vegueros alrededor del 40 por ciento del combustible destinado a las labores culturales del tabaco, pues, según estudios previos, el resto se empleaba en faenas administrativas o ajenas a la actividad.

Foto: Rafael Fernández Rosell

También entraron a Pinar del Río 12 rastras con remolques para garantizar la extracción y traslado de recursos destinados a la producción tabacalera, desde el puerto hacia los territorios.

Asimismo, Tabacuba donó dos nuevos vehículos eléctricos a la provincia- con los que suma cinco- para apoyar los servicios necrológicos ante el déficit de transportación.

(Tomado de ACN)