Celebra ACPDI tercer aniversario de su creación

La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual conmemoró su tercer aniversario a nivel nacional, celebrando un significativo avance en la inclusión y apoyo a las personas con discapacidad intelectual en la provincia y en las ocho restantes del país creadas.

Durante el evento, que reunió a miembros de la asociación, autoridades locales y representantes de diversas entidades, se destacó el trabajo realizado en Pinar del Río, donde se han formado cinco grupos de trabajo municipales los cuales permiten llevar el apoyo y la transformación social a comunidades intrincadas, cumpliendo así con el objetivo primordial del proyecto: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Las autoridades presentes reconocieron la importancia del esfuerzo colectivo y la colaboración interinstitucional, otorgando reconocimientos a varias entidades y organismos que brindan su apoyo durante estos tres años, se entregaron además carnets que identifican a los nuevos socios de la asociación.

La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual en Pinar del Río busca un futuro más inclusivo y equitativo para todos.