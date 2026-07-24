Ilusión Guajira: desarrollo local y arte comunitario en Pinar del Río

El proyecto de desarrollo local Ilusión Guajira, ubicado en las afueras de la ciudad de Pinar del Río, nació en 2021 como parte de la política nacional de impulsar iniciativas territoriales capaces de generar empleo, aprovechar recursos endógenos y fortalecer la identidad cultural. En Cuba, más de 500 proyectos de desarrollo local se han aprobado desde entonces, con el objetivo de diversificar la economía y descentralizar la gestión de los municipios.

En este escenario surge Los Artistas del Campo, una iniciativa cultural que complementa la dimensión agroecológica de la finca. La propuesta está liderada por Leydi Mariam Rodríguez Pérez, estudiante de cuarto año de Pintura en la Academia de Artes Visuales San Alejandro, quien decidió acercar la enseñanza artística a niños y jóvenes de comunidades rurales. Sus talleres incluyen técnicas de dibujo en grafito, lápiz de color, acuarela, cerámica, grabado y manualidades, lo que permite que los pequeños accedan a formación cultural sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

La experiencia de Leydi Mariam se entrelaza con la vocación de Ilusión Guajira de rescatar tradiciones campesinas y convertir la finca en un espacio de encuentro comunitario. Allí, además de la producción agroecológica y la elaboración de dulces criollos con melado de caña, se realizan actividades culturales que refuerzan la cohesión social. La joven artista aspira a continuar estudios de Restauración en el Instituto Superior de Arte (ISA), lo que demuestra que su compromiso con la comunidad se complementa con una sólida proyección profesional.

El impacto social es tangible: niños que descubren el arte en su propio entorno, familias que participan en actividades culturales y una comunidad que fortalece su identidad a través de la integración entre producción y cultura. Ilusión Guajira se convierte así en un modelo de desarrollo local integral, donde economía circular y creación artística se complementan para transformar la vida rural en Pinar del Río.