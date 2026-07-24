El mejor compromiso es con uno mismo

Hay una costumbre que muchas veces pasa desapercibida: dedicar tiempo a los demás mientras vamos dejando para después nuestro propio bienestar. El ritmo acelerado de la vida, las responsabilidades y las preocupaciones hacen que, en ocasiones, olvidemos que para cuidar también es necesario saber cuidarse.
Cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado, una fecha que recuerda la importancia de asumir hábitos que favorezcan nuestra salud física, mental y emocional. Más que un gesto ocasional, el autocuidado es una actitud que se construye con pequeñas acciones cotidianas.
Dormir lo suficiente, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, reservar unos minutos para el descanso, compartir con quienes queremos o simplemente desconectarnos por un instante del estrés diario son decisiones que influyen directamente en nuestra calidad de vida. No se trata de buscar la perfección, sino de encontrar un equilibrio que nos permita vivir de una manera más saludable.
Con frecuencia pensamos que cuidar de nosotros mismos es un acto de egoísmo, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Una persona que atiende su bienestar está en mejores condiciones para afrontar los desafíos, acompañar a su familia, cumplir con sus responsabilidades y ofrecer lo mejor de sí a quienes la rodean.
Vivimos en una época en la que todo parece urgente, pero pocas cosas son tan importantes como escuchar las señales que nos envía nuestro cuerpo y nuestra mente. Aprender a poner límites, reconocer cuándo necesitamos hacer una pausa y valorar nuestro bienestar también es una forma de responsabilidad.
Quizás, el mayor aprendizaje que deja esta jornada sea comprender que el autocuidado no consiste en hacer grandes cambios de un día para otro. Comienza con decisiones sencillas, repetidas cada día, que poco a poco se convierten en la base de una vida más plena, equilibrada y feliz.