Los logros de la salud en la región de las Américas. Proyecciones futuras

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó los informes anuales de sus oficinas de país 2025, que, bajo el lema “Hacer de la salud un compromiso para todas las personas”, recogen los principales resultados de la cooperación técnica logrados en colaboración con los gobiernos y socios estratégicos de la región.

Cada informe destaca resultados concretos, evidencia de impacto y experiencias desde el terreno de la cooperación técnica de la OPS adaptada a las prioridades y contextos de cada país.

“Las iniciativas presentadas en estos informes no solo contribuyen a proteger la salud y el bienestar de las poblaciones, sino que también apoyan la estabilidad, la seguridad y el desarrollo social en las Américas”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS. “Al presentar los informes anuales reflexionamos sobre un año que puso a prueba nuestra resiliencia, desafió nuestros sistemas de salud y subrayó la importancia del panamericanismo”, destacó.

Los informes reflejan realidades diversas entre los países, pero también un esfuerzo común por fortalecer los sistemas de salud, ampliando el acceso a tecnologías y tratamientos esenciales, así como a suministros de calidad a precios asequibles a través de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS. También destacan avances en salud digital, atención primaria y salud mental.

A lo largo de 2025, la OPS, junto con los Estados Miembros y sus socios, promovió iniciativas de alto impacto que generaron beneficios tangibles para las poblaciones. Estas acciones incluyeron progreso hacia la eliminación de más de 30 enfermedades priorizadas para 2030 y el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la preparación y respuesta ante emergencias de salud.

Más allá de los resultados individuales, los informes detallan buenas prácticas y lecciones aprendidas que pueden adaptarse a distintos contextos. Asimismo, constituyen una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y la visibilidad de los resultados alcanzados.

Logros destacados en la región:

Argentina, Bermuda, Haití y Venezuela fortalecieron el acceso sostenido y equitativo a medicamentos, vacunas e insumos esenciales.

fortalecieron el acceso sostenido y equitativo a medicamentos, vacunas e insumos esenciales. Belice, Bolivia y Curaçao avanzaron en la integración de la salud mental en los sistemas de salud con marcos normativos, planes nacionales, fortalecimiento de servicios y empoderamiento del personal de primera línea, con enfoques comunitarios, intersectoriales y basados en derechos.

avanzaron en la integración de la salud mental en los sistemas de salud con marcos normativos, planes nacionales, fortalecimiento de servicios y empoderamiento del personal de primera línea, con enfoques comunitarios, intersectoriales y basados en derechos. Bahamas, Brasil y Guatemala lograron avances en la reducción de la mortalidad materna, fortalecimiento de redes de servicios de salud materna y neonatal y la promoción de entornos más favorables para el envejecimiento saludable.

lograron avances en la reducción de la mortalidad materna, fortalecimiento de redes de servicios de salud materna y neonatal y la promoción de entornos más favorables para el envejecimiento saludable. Barbados y países del Caribe Oriental, Cuba, Guyana, Islas Caimán y México avanzaron en la prevención y control, tratamiento y calidad de la atención de las enfermedades no transmisibles y factores de riesgo.

avanzaron en la prevención y control, tratamiento y calidad de la atención de las enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Chile, Costa Rica y Paraguay fortalecieron la atención primaria con enfoque de acceso a la salud para todas las personas, determinantes sociales, abordaje intercultural de atención a nivel nacional y territorial.

fortalecieron la atención primaria con enfoque de acceso a la salud para todas las personas, determinantes sociales, abordaje intercultural de atención a nivel nacional y territorial. Colombia, Panamá y Trinidad y Tabago avanzaron en la transformación digital y modernización del sector salud a través de interoperabilidad de sistemas, alfabetización digital del personal de salud, telesalud y adopción de estándares internacionales para una atención más eficiente y equitativa.

avanzaron en la transformación digital y modernización del sector salud a través de interoperabilidad de sistemas, alfabetización digital del personal de salud, telesalud y adopción de estándares internacionales para una atención más eficiente y equitativa. Ecuador, El Salvador, Honduras, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Nicaragua y Perú fortalecieron las capacidades nacionales para la preparación y respuesta ante emergencias, epidemias y pandemias. Tras el huracán Melissa, que dañó cinco hospitales y más de cien centros de atención primaria en Jamaica, la OPS brindó apoyo inmediato para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

fortalecieron las capacidades nacionales para la preparación y respuesta ante emergencias, epidemias y pandemias. Tras el huracán Melissa, que dañó cinco hospitales y más de cien centros de atención primaria en Jamaica, la OPS brindó apoyo inmediato para garantizar la continuidad de los servicios de salud. Suriname se convirtió en el primer país de la cuenca amazónica certificado como libre de malaria, elevando a 20 el número de países libres de esta enfermedad en la región. Uruguay elaboró un Plan Nacional para acelerar la eliminación de las enfermedades.

Con 27 oficinas en la región, dos centros especializados y presencia en 35 Estados Miembros y cuatro Miembros Asociados, la OPS —fundada en 1902— es la agencia internacional de salud pública más antigua del mundo. Es el organismo especializado en salud del Sistema Interamericano (OEA) y, desde 1949, actúa también como Oficina Regional de la OMS para las Américas.