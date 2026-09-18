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Celebran acto por el aniversario 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa

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El Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa en Pinar del Río celebra su 55 aniversario, un hito que refleja más de cinco décadas de compromiso, lucha y dedicación al servicio de la nación.

Esta organización sindical se ha mantenido firme en su misión de garantizar el bienestar de sus trabajadores y contribuir a la defensa de la Patria.

Durante el acto se reconoció a un grupo selecto de trabajadores destacados por su trayectoria y dedicación a lo largo de los años.

En este marco, el Buró Provincial decidió rendir homenaje a aquellos que han ofrecido un servicio ejemplar a la organización, subrayando la importancia del trabajo colectivo y el compromiso individual en la defensa de los derechos laborales.

En vísperas del centenario de Emilio Bárcenas, figura emblemática del movimiento sindical la distinción que lleva su nombre fue otorgada a un grupo de trabajadores que han demostrado un desempeño sobresaliente.

La celebración del 55 aniversario es un momento para recordar los logros pasados, y reafirmar el compromiso con los desafíos venideros.

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