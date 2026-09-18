Celebran acto por el aniversario 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa

El Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa en Pinar del Río celebra su 55 aniversario, un hito que refleja más de cinco décadas de compromiso, lucha y dedicación al servicio de la nación.

Esta organización sindical se ha mantenido firme en su misión de garantizar el bienestar de sus trabajadores y contribuir a la defensa de la Patria.

Durante el acto se reconoció a un grupo selecto de trabajadores destacados por su trayectoria y dedicación a lo largo de los años.

En este marco, el Buró Provincial decidió rendir homenaje a aquellos que han ofrecido un servicio ejemplar a la organización, subrayando la importancia del trabajo colectivo y el compromiso individual en la defensa de los derechos laborales.

En vísperas del centenario de Emilio Bárcenas, figura emblemática del movimiento sindical la distinción que lleva su nombre fue otorgada a un grupo de trabajadores que han demostrado un desempeño sobresaliente.

La celebración del 55 aniversario es un momento para recordar los logros pasados, y reafirmar el compromiso con los desafíos venideros.