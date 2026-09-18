MINEM: Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó este viernes que se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dejando sin servicio a millones de personas en todo el país.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo informó: «Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación.»

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.

Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 18, 2026

La falla general ocurrió tras un fallo inicial en las líneas de transmisión que había dejado sin servicio a la zona occidental del país, afectando a provincias desde Pinar del Río hasta Matanzas.

(Noticia en construcción)

Tomado de Cubadebate