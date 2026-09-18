Portada » MINEM: Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico

MINEM: Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó este viernes que se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dejando sin servicio a millones de personas en todo el país.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo informó: «Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Ya comienzan a activarse los protocolos para la recuperación.»

La falla general ocurrió tras un fallo inicial en las líneas de transmisión que había dejado sin servicio a la zona occidental del país, afectando a provincias desde Pinar del Río hasta Matanzas.

(Noticia en construcción)

Tomado de Cubadebate

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

En el círculo infantil también se siente el bloqueo

Los días transcurren con aparente normalidad para los niños en el círculo infantil Los Criollitos, de la ciudad de Pinar del Río; pero son directivos, trabajadores y padres quienes mejor

septiembre 18, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio