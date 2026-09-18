Destaca Morales Ojeda investigación sobre plan imperialista contra Cuba

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, resaltó este jueves desde su perfil en la red social Facebook la presentación del libro “La Fruta que no cayó”, investigación histórica de René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz.

Morales Ojeda calificó el texto como una sólida demostración de los planes imperialistas para apoderarse de Cuba y lo recomendó ampliamente.

“Una genial investigación histórica, sólida e indiscutible, donde quedan expresamente demostrados los turbios planes imperialistas para apoderarse de Cuba. Un texto que recomiendo a todos”, escribió.

Recordó que el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en su discurso del 10 de octubre de 1968, describió con precisión los acontecimientos de la intervención estadounidense en la guerra de independencia.

“Y todos sabemos cómo sucedieron los acontecimientos. Cómo cuando el poder de España estaba virtualmente agotado, movido por ansias puramente imperialistas, el gobierno de Estados Unidos participa en la guerra, después de 30 años de lucha”, citó.

En ese mensaje, Fidel relató que los soldados mambises desembarcaron junto a las tropas estadounidenses, pero se les impidió entrar en Santiago de Cuba, mientras se ignoraba al Gobierno Revolucionario en Armas y a sus líderes.

Morales Ojeda reprodujo el fragmento en que Fidel señaló que Estados Unidos discutió directamente con España sin participación cubana y decidió la intervención militar, lo que derivó en la ocupación política y militar del país.

Estas declaraciones se producen en el contexto de amenazas y genocidio de Estados Unidos contra Cuba con la intención de reeditar la historia, y justificar nuevas agresiones mediante viejos argumentos de dominación.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias