En el círculo infantil también se siente el bloqueo

Los días transcurren con aparente normalidad para los niños en el círculo infantil Los Criollitos, de la ciudad de Pinar del Río; pero son directivos, trabajadores y padres quienes mejor saben que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba impacta en su rutina.

Mientras los pequeños de segundo año de vida juegan en su salón, las educadoras Francisca Guerra y Yamilé Piloto se las ingenian para reutilizar pomos plásticos y convertirlos en juguetes, como también hace el personal en todas las instituciones de ese tipo en el país.

Medios de enseñanza igualmente nacen de las manos del colectivo de ese centro, porque no se puede detener el proceso educativo, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Yulennys Matos Lorenzo, subdirectora docente de Los Criollitos.

La política estadounidense- recrudecida desde inicios de este año- ha incidido negativamente en la alimentación de los menores y en los medios para su elaboración, demandando un esfuerzo adicional del personal que no pocas veces cocina con carbón, señaló.

Limita el acceso, asimismo, a base material de estudio y de vida; pero hemos recurrido a diferentes alternativas, con el apoyo de las familias, para que el proceso docente educativo no pierda su esencia y calidad, insistió.

Muchas han sido las etapas que en Los Criollitos ha vivido la logopeda Ederlys Díaz, máster en Educación Especial con 45 años de experiencia, y para quien el bloqueo tiene un rostro cruel en todos los sectores de la vida en Cuba.

Me toca de cerca el trabajo en el círculo infantil, institución encargada de brindar atención esmerada a los infantes, cuidarlos, educarlos, inculcarles valores y desarrollarles hábitos y habilidades imprescindibles para su desarrollo integral, apuntó.

En correspondencia con el cuarto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, referido a una educación inclusiva y las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, en los círculos infantiles tenemos infantes con necesidades educativas especiales, los cuales requieren recursos y medios más especializados, dijo.

El informe sobre los daños ocasionados por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba entre marzo de 2025 y febrero de 2026, presentado recientemente, refiere que el monto total de los perjuicios a la nación muestra una cifra récord de ocho mil 083 millones 300 mil dólares.

Y la educación constituye uno de los sectores más afectados en el periodo, en todos los niveles educativos.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias