El acto provincial por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución tendrá lugar el próximo 24 de diciembre, a las 7:30 a.m., en el parque solar fotovoltaico Comandante Pinares, ubicado en la zona conocida como La Lucila, del municipio de Pinar del Río.

El Buró Provincial del Partido decidió celebrar la actividad conmemorativa en esta obra recién concluida, como reconocimiento a la intensa labor y al esfuerzo colosal de los trabajadores del sistema de la construcción y del sector eléctrico, junto a colectivos de otros organismos y entidades, en el levantamiento, montaje y puesta en marcha de dos parques solares fotovoltaicos de 21.8 megawatts cada uno, y otro de cinco megawatts, unido al cumplimiento de otras tarea, durante el año 2025.

Al valorar el trabajo desarrollado en el periodo que concluye, el Buró hace extensivo su reconocimiento y felicitación a todo el pueblo pinareño por su lucha heroica frente a los retos y desafíos impuestos en esta etapa crucial, y lo convoca a continuar batallando, en aras de seguir defendiendo, cultivando y desarrollando la Revolución, como nos pidió nuestro líder histórico el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a quien rendimos homenaje, de manera cotidiana, en el año de su centenario y por siempre.

Tomado de Radio Guamá