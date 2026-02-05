Celebraron en Pinar del Río el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios

Pinar del Río conmemoró el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, un evento que rinde homenaje a la dedicación y esfuerzo de quienes día a día contribuyen al desarrollo económico y social de la región.

La celebración, reunió a trabajadores, directivos y autoridades locales en una jornada llena de reconocimiento y camaradería.

Durante el acto, se entregaron distinciones a aquellos trabajadores que se han destacado por su desempeño laboral y compromiso con la calidad en el servicio.

Foto: Yelenis Lorenzo Mirabal Foto: Yelenis Lorenzo Mirabal Foto: Yelenis Lorenzo Mirabal

En un contexto de cambios constantes, la unión y el compromiso colectivo son fundamentales para seguir avanzando hacia un futuro próspero.

La celebración concluyó con un llamado a seguir trabajando juntos por un comercio, una gastronomía y unos servicios que respondan a las necesidades de la población.