Centro Hermanos Loynaz, 36 años de apoyo a la literatura

Desde hace 36 años el Centro Cultural Hermanos Loynaz ha sido referente en la promoción y desarrollo de la literatura en Pinar del Río y Cuba.

Dotado de una biblioteca, casa- museo y sello editorial, la institución no solo se ha dedicado a promover la obra de una familia ilustre para la cultura cubana, sino que constituye, a juicio de su director, Luis Enrique Rodríguez Ortega, el hogar de todos los escritores pinareños.

Foto del Centro Cultural Hermanos Loynaz

Muchos autores de Vueltabajo han tenido sus primeras publicaciones en Ediciones Loynaz, con un peso significativo en las ferias del libro en la provincia más occidental, consideró.

Además, el Centro se dedica al estudio y publicación de la obra de Dulce María Loynaz (1902-1997) y sus hermanos, para que sea conocida por todos.

En el interior de la casona el visitante puede encontrar objetos personales, estatuas, muebles y fotos de la familia, así como muchos de los reconocimientos que recibiera Dulce María.

Asimismo, la biblioteca particular de quien en 1992 recibió el Premio Miguel de Cervantes de Literatura, y la medalla original de ese lauro, conferido por el rey Juan Carlos I de España.

La doctora María Dolores Ortiz en una ocasión señaló la importancia del Centro, pues resguarda el quehacer literario de la familia, no solo de Dulce María y sus hermanos Enrique y Flor, sino de su padre, el mayor general del Ejército Libertador Enrique Loynaz del Castillo (1871-1963), con su obra monumental Memorias de la Guerra.

Y los festejos por los 36 años han estado marcados durante esta semana por presentaciones de libros de autores jóvenes y consagrados del territorio.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias