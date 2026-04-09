Chequea Valdés Mesa programa de granos en Pinar del Río (+Fotos)

Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República, chequea hoy en Pinar del Río el programa de producción de granos, con énfasis en el cultivo del arroz, principal alimento en la mesa del cubano.

En encuentro con las máximas autoridades de la provincia y directivos de la Agricultura, conoció que la campaña de frío de ese cereal cerró al 95 por ciento de lo previsto, con la siembra de ocho mil 690 hectáreas (ha).

Para la contienda 2026, Vueltabajo estima la plantación de 32 mil 361 ha entre arroz popular, especializado y el proyecto conjunto con la empresa vietnamita Agri VMA.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Michel Bayate, director de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, explicó que la entidad asiática adquirió tractores y sembradoras, maquinaria con la que se puede garantizar un volumen considerable de la producción arrocera.

Actualmente la producción de granos enfrenta condiciones muy difíciles a partir de la crisis energética en el país y la intensa sequía, fundamentalmente.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias