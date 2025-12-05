Portada » Cierra con éxito en Pinar del Río, 62 Jornada Nacional por la Seguridad Vial

Cierra con éxito en Pinar del Río, 62 Jornada Nacional por la Seguridad Vial

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto: Marelys Corvea

La clausura de la 62 Jornada Nacional por la Seguridad Vial, tuvo lugar este jueves en la Empresa Provincial de Transporte Agropecuario, entidad con resultados halagüeños en materia de accidentes del tránsito.

El teatro de la referida empresa fue escenario para que los integrantes del círculo de interés de Tránsito de la Escuela Secundaria Básica Urbana Carlos Ulloa y del Seminternado Hermanos Cruz, mostrasen los conocimientos adquiridos sobre el Código de Vialidad y Tránsito, como parte de su formación vocacional y orientación profesional.

Foto: Marelys Corvea
Foto: Marelys Corvea

En la cita se dieron a conocer y resultaron premiados, los ganadores del concurso provincial y nacional de Tránsito, así como choferes con más de veinte años sin accidentes en la vía.

El Jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Pinar del Río,Teniente Coronel Lázaro Plasencia Becerra, expresó que se dio efectivo cumplimiento al plan de tareas concebido desde el inicio de la jornada el pasado 1 de noviembre y que lo fundamental sigue siendo la prevención en pos de darle vía a la vida.

Foto: Marelys Corvea
Foto: Marelys Corvea

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Una FEEM que ama y funda

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media FEEM, arriba este 6 de diciembre a su aniversario 55. La organización, en el marco del homenaje a la fecha ha desarrrollado

diciembre 4, 2025 No hay comentarios

A Fidel, gracias por la educación (+ Fotos)

A unos 15 kilómetros de la cabecera del municipio de Sandino, en el extremo más occidental de Cuba, Blanca Lidia Gutiérrez recuerda a diario a Fidel Castro (1926-2016), por la

noviembre 26, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio