La clausura de la 62 Jornada Nacional por la Seguridad Vial, tuvo lugar este jueves en la Empresa Provincial de Transporte Agropecuario, entidad con resultados halagüeños en materia de accidentes del tránsito.

El teatro de la referida empresa fue escenario para que los integrantes del círculo de interés de Tránsito de la Escuela Secundaria Básica Urbana Carlos Ulloa y del Seminternado Hermanos Cruz, mostrasen los conocimientos adquiridos sobre el Código de Vialidad y Tránsito, como parte de su formación vocacional y orientación profesional.

Foto: Marelys Corvea Foto: Marelys Corvea

En la cita se dieron a conocer y resultaron premiados, los ganadores del concurso provincial y nacional de Tránsito, así como choferes con más de veinte años sin accidentes en la vía.

El Jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Pinar del Río,Teniente Coronel Lázaro Plasencia Becerra, expresó que se dio efectivo cumplimiento al plan de tareas concebido desde el inicio de la jornada el pasado 1 de noviembre y que lo fundamental sigue siendo la prevención en pos de darle vía a la vida.