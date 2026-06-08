En Pinar del Río tembló la tierra 

Cuando a las dos de la tarde de hoy tembló la tierra en Pinar del Río, hubo revuelo entre la población de la provincia cubana más occidental, que de inmediato acudió a lugares seguros.

En varios municipios fue perceptible el sismo de magnitud 6.2, registrado a unos 100 kilómetros del municipio de Mantua, y de acuerdo con Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de ese órgano político en Vueltabajo, hasta el momento no se reportan daños humanos ni materiales.

René de Jesús Simón, chofer de la Empresa de Transporte Agropecuario, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que se encontraba en el parqueo de esa entidad conversando con algunos compañeros y todo comenzó a moverse.

Me dio mareo porque todo tembló: el suelo, los carros, y enseguida avisamos al resto de los compañeros, y los que estaban en el segundo piso bajaron al primero, explicó.

Desde otro sitio de la ciudad capital, Yaremy Horta, ama de casa, estaba viendo la computadora y pensó que el perro le movía la silla, hasta que se percató que se trataba de un sismo y salió de la casa.

Pocos segundos bastaron para que Catalina Relova, de visita en el hogar materno regional Justo Legón Padilla, se asustara e intentara comunicarse con su familia, ante el seísmo.

Allí vio que las embarazadas se trasladaron hacia la entrada de esa institución, por su seguridad.

Según una nota del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), el movimiento telúrico fue localizado en las coordenadas 23.66 grados de latitud norte y 84.63 grados de longitud oeste, a una profundidad de 20 kilómetros.

El reporte del Cenais señala que el evento fue perceptible en varias localidades de las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, así como en el municipio especial Isla de la Juventud.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias