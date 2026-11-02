CIGB recibe autorización para comercializar Hebermin y Heberprot-P en la Unión Económica Euroasiática

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) informó, a través de su cuenta en Facebook, que se han recibido las actualizaciones de Autorización de Comercialización (Registro Sanitario) de los medicamentos Hebermin y Heberprot-P, así como las entradas correspondientes de estos al Sistema Unificado de conformidad con los requisitos para la Unión Económica Euroasiática (UEEA).

«Nos complace compartir la excelente noticia de que se han recibido las actualizaciones de Autorización de Comercialización (Registro Sanitario) de los medicamentos Hebermin y Heberprot-P y las entradas correspondientes de estos al Sistema Unificado de conformidad con los requisitos para la Union Económica Euroasiática (UEEA). Esto permitiría que ambos productos puedan ser comercializados no solo en la Federación de Rusia, sino también puedan ser introducidos en Kazajstán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia», refiere la publicación de la institución científica cubana.

Según precisa el texto, Heberprot-P es un fármaco innovador, único y primero de su clase, para el tratamiento de las úlceras de pie diabético y la cicatrización de heridas complejas, mientras que el Hebermin es un fármaco biosimilar, destinado al tratamiento de quemaduras y cicatrización de heridas menores.

Ambos medicamentos son demandados por los sistemas de salud de varios países, y se prevé que en los próximos años sean productos empleados de manera masiva en varios países, destaca la información difundida por el CIGB.

Con esta actualización de los registros sanitarios, la industria biofarmacéutica cubana amplía su presencia en el mercado euroasiático y consolida la exportación de productos de alto valor agregado, en línea con los esfuerzos del país por diversificar sus fuentes de ingresos en divisas y fortalecer la cooperación científica y comercial con naciones de esa región.

Tomado de Periódico Granma