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Pinar del Río conmemoró el aniversario 50 de las Asambleas del Poder Popular

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Pinar del Río celebró el aniversario 50 de la constitución de las Asambleas Municipales del Poder Popular, un acontecimiento de profunda significación para la vida política, económica y social de la provincia y el país.

Con motivo de la efeméride, en los 11 municipios pinareños se desarrollaron sesiones extraordinarias y Asambleas Solemnes para rendir homenaje a quienes han contribuido durante cinco décadas al fortalecimiento de estos órganos de gobierno.

La creación de las Asambleas Municipales del Poder Popular constituyó un paso esencial en el proceso de institucionalización de Cuba, al establecer mecanismos que favorecen la participación ciudadana y el vínculo directo entre las autoridades y la población.

En ese contexto, los encuentros de este sábado en todos los municipios enaltecieron el quehacer de fundadores, delegados, cuadros y trabajadores que han desempeñado un papel determinante en el funcionamiento del Poder Popular.

Durante la asamblea solemne del Poder Popular en el municipio Los Palacios se evocó, además, el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio, reconocido como el principal inspirador de la instauración de estos órganos de gobierno.

Como parte de las actividades conmemorativas fueron reconocidos delegados, cuadros y trabajadores con diez o más años de labor ininterrumpida en el sistema del Poder Popular, así como quienes desempeñaron responsabilidades durante largos períodos en etapas anteriores.

A lo largo de estos 50 años, las 11 asambleas municipales de Pinar del Río han acompañado las transformaciones económicas y sociales de los territorios.

Como órgano superior del poder del Estado en cada demarcación, la Asamblea Municipal ejerce las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes, consolidándose como una institución clave para el desarrollo local y la participación popular.

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