Cinco de mayo: Día Mundial del Asma

El Día Mundial del Asma fue impulsado desde 1998 por la iniciativa global para esta enfermedad (GINA ,por sus siglas en Inglés), con el objetivo de concientizar a todos sobre la importancia de la atención esta enfermedad crónica que puede comprometer la vida así como promover una mejor atención a quienes la padecen.

El lema central de este año es: “Acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma: una necesidad urgente”.

La provincia más occidental de Cuba, a pesar del actual escenario económico, mantiene con vitalidad todos sus servicios y existen consultas de alergia e inmunología que atienden a pacientes con sospecha de la patología.

El Dr. Luis Mitjans Fernández, especialista en medicina interna y profesor consultante de la Universidad de Ciencias Médicas Pinar del Río, aseguró que en este territorio un 10 porciento de los pinareños padece de asma y que existen factores genéticos que pueden desencadenar la enfermedad así como personas alérgicas.

Más adelante aseguró que el asma es una enfermedad no trasmisible que se caracteriza por la hiperreactividad bronquial, obstrucción reversible del flujo aéreo y síntomas respiratorios recurrentes.

Tanto en adultos como en niños hay factores predisponentes como el ambiental que pueden provocar crisis de asma, olores fuertes, humo del cigarro, cambios de temperatura y otros, por lo que los expertos recomiendan.