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Cuando respirar también es prioridad

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Foto: Tomada de internet

El calendario de mayo trae consigo dos fechas que ponen el foco en algo tan esencial que a veces se pasa por alto: la respiración. El primer martes del mes se dedica al Día Mundial del Asma, mientras que el 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Dos jornadas que, más allá de su carácter informativo, insisten en la necesidad de prestar atención a señales que no siempre son evidentes.

El asma suele aparecer en la conversación pública como una condición común, pero eso no la hace menos compleja. Su manejo requiere disciplina, seguimiento y un entorno que favorezca la estabilidad. Desde mi punto de vista, uno de los principales desafíos está en no minimizar sus efectos, sobre todo cuando los síntomas parecen controlados.

En el caso de la hipertensión pulmonar, el desconocimiento juega en contra. Se trata de una enfermedad poco visible, que avanza de forma progresiva y que muchas veces se detecta tarde. Esa falta de información puede generar retrasos en el diagnóstico, lo que complica aún más su tratamiento.

Ambas conmemoraciones coinciden en un aspecto que considero fundamental: la importancia de la prevención y del seguimiento médico. No se trata solo de reaccionar ante una crisis, sino de mantener una vigilancia constante que permita anticiparse a posibles complicaciones.

También es necesario destacar el impacto que estas condiciones tienen en la vida diaria. No se limitan a un síntoma físico, sino que influyen en la rutina, en las actividades y en la tranquilidad de quienes las padecen. Por eso, hablar de ellas implica también reconocer esa dimensión humana que muchas veces queda en segundo plano.

Mayo, en este sentido, no solo señala dos enfermedades, sino que propone una reflexión más amplia sobre el cuidado del organismo. Porque respirar con normalidad es algo que solo se valora en su justa medida cuando empieza a faltar, y atenderlo a tiempo sigue siendo la mejor decisión.

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