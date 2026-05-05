Portada » Feria de Empleo en Pinar del Río: oportunidades laborales en todos los municipios

Feria de Empleo en Pinar del Río: oportunidades laborales en todos los municipios

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Este viernes 8 de mayo, se desarrollará en todos los municipios de la provincia la Feria de Empleo, un espacio concebido para acercar ofertas laborales a la población y fortalecer la vinculación entre instituciones y demandantes de trabajo. La iniciativa, organizada por las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, busca responder a las necesidades de incorporación de fuerza laboral en sectores estratégicos de la economía y los servicios.

En el caso de Pinar del Río, la feria tendrá lugar en el céntrico parque Roberto Amarán, donde se habilitarán puntos de información y contratación directa. Allí, empresas estatales, cooperativas y entidades locales presentarán sus plazas disponibles, con énfasis en áreas como la producción agropecuaria, la construcción, la salud, la educación y el comercio.

La jornada prevé la participación de jóvenes recién graduados, trabajadores en búsqueda de nuevas oportunidades y personas interesadas en reinsertarse laboralmente. Además, se ofrecerán orientaciones sobre procesos de capacitación, modalidades de empleo y beneficios sociales asociados.

Autoridades provinciales destacaron que estas ferias constituyen un mecanismo eficaz para dinamizar el mercado laboral y garantizar que cada ciudadano pueda acceder a un puesto acorde con sus intereses y capacidades. La cita en el parque Roberto Amarán se perfila como un encuentro masivo, donde la comunidad pinareña reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del territorio.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Cómplices de la virtud

La Sociedad Cultural José Martí en Pinar del Río, con el auspicio del Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP) confirió el reconocimiento Cómplices de la virtud a su homóloga

mayo 4, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio