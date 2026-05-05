Feria de Empleo en Pinar del Río: oportunidades laborales en todos los municipios

Este viernes 8 de mayo, se desarrollará en todos los municipios de la provincia la Feria de Empleo, un espacio concebido para acercar ofertas laborales a la población y fortalecer la vinculación entre instituciones y demandantes de trabajo. La iniciativa, organizada por las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, busca responder a las necesidades de incorporación de fuerza laboral en sectores estratégicos de la economía y los servicios.

En el caso de Pinar del Río, la feria tendrá lugar en el céntrico parque Roberto Amarán, donde se habilitarán puntos de información y contratación directa. Allí, empresas estatales, cooperativas y entidades locales presentarán sus plazas disponibles, con énfasis en áreas como la producción agropecuaria, la construcción, la salud, la educación y el comercio.

La jornada prevé la participación de jóvenes recién graduados, trabajadores en búsqueda de nuevas oportunidades y personas interesadas en reinsertarse laboralmente. Además, se ofrecerán orientaciones sobre procesos de capacitación, modalidades de empleo y beneficios sociales asociados.

Autoridades provinciales destacaron que estas ferias constituyen un mecanismo eficaz para dinamizar el mercado laboral y garantizar que cada ciudadano pueda acceder a un puesto acorde con sus intereses y capacidades. La cita en el parque Roberto Amarán se perfila como un encuentro masivo, donde la comunidad pinareña reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del territorio.