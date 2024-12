Comandante Camacho: honores del pueblo que lo acogió como un hijo

“Cuando nos reuníamos a analizar los diferentes temas, él siempre decía cuando yo sea el primer secretario eso la vamos a ver. Un día le pregunté, usted no es el secretario? Y me respondió, cuando este pueblo me reconozca a mí como su primer secretario, entonces lo seré. Hasta ahora es mentira, eso fue algo extraordinario, que da idea de la talla del Comandante. Camacho, fue un revolucionario ejemplar”, acotó.