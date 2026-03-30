Con buen paso la Agricultura Urbana en Pinar del Río

Con una variedad de productos en los diferentes organopónicos del territorio desde el inicio de la pasada campaña de frío y hasta la fecha, la agricultura urbana en la provincia Pinar del Río marcha de manera positiva, a pesar de las limitaciones energéticas por las que atraviesa el país.

De un plan de 33 nuevas modalidades productivas se identifican o construyen 35 y mantienen una oferta estable tras el inicio de la campaña de primavera, un periodo que resulta más complejo por las condiciones del clima y porque disminuyen las especies a sembrar.

De acuerdo con Lérida María Sánchez Díaz, jefa del departamento de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en Pinar del Río, al cierre de febrero cumplieron sus indicadores de hortalizas y condimentos frescos, al igual que los rendimientos planificados.

“Estamos preparados para una campaña llena de dificultades pero con posibilidades de cumplir. Se ha mostrado una variedad de productos desde el inicio de la campaña de frio hasta la fecha, debido, fundamentalmente, a la existencia de semilla como primera situación puntual, y en la cabecera provincial ha favorecido la instalación de sistemas de riego por paneles solares”, resaltó.

En cuanto al combustible, explicó que cada territorio ha trazado sus estrategias en dependencia de las condiciones de cada uno y cumpliendo lo diseñado en los lineamientos para tiempos de contingencia.

“Se aplican técnicas usadas en el pasado cuando fue creado el movimiento, durante el periodo especial, como regar con regaderas rústicas, cargar la materia orgánica en carretones, y se han implementado microcentros de abono orgánico con el objetivo de poder cumplir con la materia orgánica que lleva el cantero”, dijo.

Señaló Sánchez Díaz que en las propias estructuras se han identificado productores que producen la semilla para su autoabastecimiento y llevan el excedente a la tienda del agricultor para su comercialización y garantizar las siembras. Además, se apoya con trabajos voluntarios convocados por la Central de Trabajadores de Cuba y las organizaciones de masas.

Subrayó que para 2026 la provincia cuenta con un plan de insertar 3 000 nuevos patios y parcelas, y hasta febrero se han incorporado 510. “La tendencia es al incremento, pues además de la necesidad de producir, está la motivación de lograr el autoabastecimiento y disminuir los gastos del hogar.

Agregó que el programa de plantas medicinales cumple el plan de siembra a pesar de la sequía y de las dificultades eléctricas. Los municipios con mayor volumen de plantación son Los Palacios, Consolación le Sur y Pinar del Río, y que las entregas al sector de la Salud superan los 1 275 kilogramos.

Tomado de Periódico Guerrillero