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Cuba ajusta precios de combustibles según costos reales

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A partir del próximo 15 de mayo, a las 00:00 horas, se implementará en Cuba un nuevo sistema de precios minoristas en divisas para los combustibles, ajustado a los costos reales de cada operación de importación.

La medida se adopta en un contexto marcado por la disminución de suministros y el encarecimiento del mercado internacional, lo que impide mantener un precio único y fijo en todo el país. En lo adelante, los precios publicados en las estaciones de servicio podrán variar hacia el alza o la baja, en dependencia de factores como el proveedor, el costo de los fletes, la ruta de suministro, los seguros, los riesgos y las fluctuaciones del mercado.

El proceso de transformaciones económicas que desarrolla Cuba ha permitido que múltiples actores estén en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera. Esta diversificación abre la posibilidad de que cada operación tenga un costo específico, lo cual se reflejará directamente en el precio de venta al público.

La primera actualización se realizará el 15 de mayo, y posteriormente se mantendrá un esquema flexible que permitirá ajustar las tarifas según las condiciones de cada importación. Con ello se busca garantizar la disponibilidad de combustibles, aunque a precios diferenciados, y sostener el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía y la vida social del país.

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