A pocos días del homenaje al Líder Histórico de la Revolución Fidel Castro por su 99 cumpleaños, las federadas pinareñas reafirman el compromiso de una organización continuadora de los ideales del Comandante en Jefe ante el pedido de ser artífices de su tiempo.

Esas mujeres que hoy transforman, aportan al desarrollo económico, lideran y contribuyen a una sociedad más justa y sin estereotipos en la más occidental de las provincias de Cuba, recibieron el reconocimiento de las principales autoridades políticas y de Gobierno próximo al aniversario 65 de la organización.

Un total de 15 vueltabajeras, representantes de los diferentes sectores, merecieron la distinción «23 de Agosto» que otorga la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a quienes destacan por su trayectoria.

Asimismo, se confirió el «Sello 65 Aniversario» a 20 federadas, organizaciones y organismos que han sido sostén para impulsar los proyectos emprendidos por la FMC en los territorios y delegaciones de base.

La ceremonia por los 65 años de la FMC devino espacio para enaltecer el protagonismo de las mujeres pinareñas en los principales logros que exhibe el territorio, y cuya creatividad y entrega han permitido superar las más complejas circunstancias.

(Por: Yelenys Lorenzo Mirabal)