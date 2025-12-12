Portada » Condena Cuba nuevas medidas de EE. UU. contra Venezuela

Condena Cuba nuevas medidas de EE. UU. contra Venezuela

Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, condenó hoy las nuevas medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

En la red social X, el canciller aseguró que las sanciones persiguen aumentar la presión y la escalada en la agresión contra esa nación latinoamericana y caribeña.

El mensaje de Rodríguez Parrilla expresa además la «total e invariable solidaridad» de Cuba y su apoyo a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su presidente, Nicolás Maduro.

Este jueves Washington anunció sanciones contra seis compañías navieras que supuestamente transportan crudo de Venezuela; solo un día después de la incautación por parte de tropas estadounidenses de un buque petrolero de la nación suramericana.

Las medidas coercitivas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos también incluyeron a familiares de la esposa del presidente Maduro, y a un empresario panameño, presuntamente asociado con el Gobierno de Caracas.

Tomado de ACN

