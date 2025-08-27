Convocan a los Premios Calendario 2026

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) convoca hoy a los Premios Calendario 2026, con el objetivo de estimular la creación literaria entre los jóvenes escritores cubanos residentes en el país.

El concurso cuenta con el coauspicio del Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, y será en las modalidades de poesía (incluye décima), literatura infanto-juvenil (poesía), teatro, ciencia ficción (incluye fantasía heroica y terror fantástico), narrativa (novela) y ensayo.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar escritores de hasta 35 años, sean miembros o no de la AHS, que no hayan recibido el premio con anterioridad en el género que concursan.

Las obras deben tener una extensión entre 50 y 80 cuartillas en poesía y ciencia ficción; entre 30 y 80 cuartillas en literatura infanto-juvenil (narrativa) y teatro; y entre 50 y 100 cuartillas en ensayo y narrativa (cuento).

Los libros deberán ser inéditos y podrán presentarse antes del 31 de octubre de 2025 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto el género en el que se concursa.

Las bases del certamen indican que los participantes deberán adjuntar la obra en formato Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF), y la solicitud de participante (que deberán descargar del sitio de la Asociación, www.ahs.cu o www.artejoven.ahs.cu), debidamente completada.

Se entregará un premio único por género, consistente en diploma acreditativo, 25 mil CUP y la publicación de la obra en la colección Calendario de la AHS y la Casa Editora Abril, con el correspondiente pago por derecho de autor.

Los resultados se darán a conocer en acto público durante la Feria Internacional del Libro de La Habana de 2026.

(Tomado de ACN)