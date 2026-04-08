¿Cuáles son los puntos de recepción de remesas en dólares en Pinar del Río?

Desde esta semana, los cubanos que reciben remesas del exterior cuentan con una nueva opción: podrán cobrar los envíos directamente en efectivo, en dólares estadounidenses, en las oficinas de la Casa de Cambio (Cadeca).

El anuncio fue realizado por la Financiera CIMEX S.A. (Fincimex), que explicó que los beneficiarios también tendrán la posibilidad de ingresar total o parcialmente las sumas recibidas en la cuenta Clásica, un producto financiero que ofrece descuentos y ventajas adicionales.

La medida, según la entidad, responde a la estrategia de diversificar las vías para la gestión de remesas, facilitar el acceso a divisas y fomentar el ahorro mediante la tarjeta Clásica, que arriba a su tercer aniversario consolidada como instrumento de pago con beneficios para sus titulares.

¿Dónde acceder al servicio en Pinar del Río?

Las tarifas para el envío y recepción de remesas se encuentran disponibles en www.tocopay.com, autorizado para operar en el país. El sitio, encargado de gestionar envíos de remesas hacia Cuba desde cualquier país, publicó los puntos de recogida de efectivo disponibles en la provincia de Pinar del Río.

Los beneficiarios podrán acudir a las siguientes direcciones:

Sucursal Pinar — Gerardo Medina #43, entre Antonio Rubio e Isidro de Armas, Pinar del Río

CC Calle Martí — Martí #46, entre Gerardo Medina e Isabel Rubio, Pinar del Río

Sucursal Viñales — Salvador Cisneros #92, Viñales, Pinar del Río

Sucursal Consolación Sur — Ave. 51 #6226, entre 62 y 64, Consolación del Sur, Pinar del Río

Sucursal Sandino — Zona K, Calle D #4, entre 9 y 11, Sandino, Pinar del Río

CC Cortés — Julio Antonio Mella No. 41 A, Cortés, Sandino, Pinar del Río

Tomado de Radio Guamá