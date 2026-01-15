Pasadas las nueve de la mañana llegaron a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el municipio Plaza de la Revolución, los restos mortales de los 32 cubanos caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela.

La entrada del batallón de ceremonia de las FAR, portando los féretros, marcó uno de los momentos más solemnes de la jornada.

Dentro del recinto se desarrolla la ceremonia militar. Los primeros en rendir tributo son sus compañeros de armas, formados con rigor y silencio.

Los armones permanecen expuestos, cada uno acompañado por la fotografía del combatiente que regresa al seno de su hogar, un gesto que devuelve nombres y rostros a la despedida.

En las afueras del Ministerio, el ambiente es de recogimiento. Corren lágrimas por las mejillas de muchos de quienes esperan para dar el último adiós.

Hay presencia de representantes del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Asociación de Combatientes de Cuba y de organizaciones políticas y de masas. Hombres y mujeres de entera confianza, unidos en el mismo gesto de respeto.

Las puertas también están abiertas para toda la población, que podrá llegar a la sede del Minfar hasta las seis de la tarde y rendir tributo a sus héroes.

La caravana que traslada las urnas con los restos de los 32 combatientes cubanos caídos en defensa de la Patria bolivariana, en la madrugada del pasado 3 de enero, llegó a la sede del Minfar. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Cuba honra a los héroes de la Patria. Foto: Abel Padrón Padilla

En el lobby del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fueron depositadas tres coronas de flores blancas, a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana; del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; y de los ministros de las FAR y del Minint.

A ellas se sumaron ofrendas florales de los familiares de los caídos y del pueblo de Cuba, junto a rosas blancas enviadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, como expresión colectiva de respeto y duelo.

Hasta la sala donde reposan los restos mortales llegaron el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior.

Mientras tanto, las avenidas aledañas al Minfar continúan llenándose de pueblo. Desde temprano, hombres y mujeres esperan el momento de honrar a los 32 cubanos caídos.

Tomado de Cubadebate