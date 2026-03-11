Cuba ratificó en Naciones Unidas compromiso de lucha contra las drogas

Pablo Berti Oliva, embajador de Cuba en Austria, ratificó este martes en la 69 Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que sesiona en Viena, el compromiso de la nación caribeña en la prevención y enfrentamiento al problema mundial de las drogas, según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El diplomático destacó que Cuba mantiene una política de tolerancia cero frente al crimen organizado transnacional y, en particular, contra el tráfico de sustancias ilícitas, con la voluntad del Estado y el Gobierno de cumplir sus compromisos internacionales.

Señaló que gracias a la estrategia intersectorial aplicada, el país no se convirtió en productor, tránsito ni destino de estupefacientes hacia otras naciones, y que las fuerzas de seguridad frustraron intentos de introducción mediante operaciones marítimas y aéreas.

Informó que durante el último año se incautaron toneladas de drogas que no llegaron a sus destinos de consumo, resultado de la vigilancia popular y el trabajo coordinado de las instituciones.

«Para Cuba, la lucha contra las drogas es una cuestión de seguridad nacional, pero sobre todo de salud y bienestar para nuestras familias», declaró Berti Oliva en su alocución.

Concluyó afirmando que «en este importante tema, Cuba no es el problema, Cuba es parte de la solución».

Tomado de Agencia Cubana de Noticias