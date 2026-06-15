La Organización de Pioneros José Martí, aunque el curso escolar 2025-2026 concluye de manera anticipada, mantuvo una de las actividades más importantes de cada período lectivo: el cambio de atributo pioneril.

Otra vez Vueltabajo acogió la alegría de niños y niñas, durante tan emotivo momento.

Meury Cordero Santamarina, Presidenta de la OPJM en la provincia, destacó que en Pinar del Río, cerca de 5500 estudiantes de nivel primario que cursaron el tercer grado, recibieron sus pañoletas rojas para concretar así su tránsito de pioneros moncadistas a pioneros José Martí.

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El acto provincial se realizó en el municipio cabecera del territorio y tomó como sede al Seminternado Camilo Cienfuegos.

Con la presencia de autoridades del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de organizaciones de masas, la comunidad y la familia, la cita devino momento político por excelencia.

Después de ser colocado el atributo, en cada plantel educacional, los pioneros realizaron su compromiso de ser fieles a la patria y a la organización, cumplir con los deberes de estudiar y prepararse para el futuro.

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Como parte de estas actividades, niños y maestros recibieron las categorías del movimiento de pioneros exploradores y la Distinción 14 de junio.

En todas las escuelas primarias del occidente de Cuba, se realizaron los actos de cambio del atributo pioneril, dedicados a la conmemoración de los natalicios del General Antonio Maceo y del Guerrillero Heroico, Ernesto Guevara de la Serna.

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