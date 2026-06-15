Pinar del Río anunció su preselección para la venidera Serie Nacional de Béisbol

Con la presencia de atletas consagrados y una mezcla de juventud, talento y experiencia, los Vegueros de Pinar del Río anunciaron su preselección, que contará con 52 atletas. La misma está repartida en siete receptores, 13 jugadores de cuadro, nueve jardineros y 23 lanzadores.
El promedio de edad de los preseleccionados oscila en los 24 años y, a decir de Heriberto Suárez Pereda, comisionado provincial, el área de mayor perspectiva es la de lanzadores, con atletas por encima de las 90 millas y más de cinco zurdos con excelente comando. Precisamente en ellos se trabaja para incrementar el repertorio y mejorar el control.
El listado no incluye a los atletas contratados, pero todos aparecerán en el equipo definitivo, explicó la fuente. Al mismo tiempo se abordó el tema de Alexei Ramírez, quien transita por un proceso de reclamación ante la sanción recibida al concluir el Clásico Mundial de Béisbol, por presuntamente violar el reglamento sobre sustancias prohibidas. No obstante, aparece en la relación hasta tanto se resuelva el asunto.
El dirigente igualmente destacó el interés marcado de Alfonso Urquiola y su cuerpo de dirección (aún por definir) de contar con la presencia de Erly Casanova en el conjunto, decisión que dejaron en manos del atleta. «Erly representa historia para Vueltabajo, y haremos todo lo posible porque juegue con nuestro equipo«, significó.
En la reunión también Suárez mencionó un grupo de hombres a los cuales pretenden llegar, a partir de la disponibilidad y el deseo de los atletas que juegan en otras ligas. Entre ellos resaltan: Geysel Baró, Lázaro Alonso, Yoandy Cruz, Osniel Madera, Yosvany Torres, y otros que han preferido permanecer en discreción.
El listado no incluye a los atletas contratados, pero todos aparecerán en el equipo definitivo, explicó la fuente. Al mismo tiempo se abordó el tema de Alexei Ramírez, quien transita por un proceso de reclamación ante la sanción recibida al concluir el Clásico Mundial de Béisbol, por presuntamente violar el reglamento sobre sustancias prohibidas. No obstante, aparece en la relación hasta tanto se resuelva el asunto.El dirigente igualmente destacó el interés marcado de Alfonso Urquiola y su cuerpo de dirección (aún por definir) de contar con la presencia de Erly Casanova en el conjunto, decisión que dejaron en manos del atleta. «Erly representa historia para Vueltabajo, y haremos todo lo posible porque juegue con nuestro equipo«, significó.En la reunión también Suárez mencionó un grupo de hombres a los cuales pretenden llegar, a partir de la disponibilidad y el deseo de los atletas que juegan en otras ligas. Entre ellos resaltan: Geysel Baró, Lázaro Alonso, Yoandy Cruz, Osniel Madera, Yosvany Torres, y otros que han preferido permanecer en discreción.
Desde este lunes, nuevamente el Capitán San Luis se llena de júbilo y la motivación permanece intacta en busca de traer la alegría de un pueblo que respira béisbol por los cuatro costados. Sin dudas, la presencia de Urquiola padre y el cuerpo de glorias deportivas que le acompañan ha despertado mucho interés y fortalecido la disciplina de los muchachos.
Receptores:
- Jorge Yoan Rojas Martínez
- Yasiel Agete Martínez (LEBC)
- Héctor Luis Lazo Pérez
- Yordanis Ortega Suárez
- Yoel Frontela Hernández
- Brando Mena Rodríguez
- Jairo Reinoso Meléndez
Jugadores de cuadro:
- William Saavedra Valdés
- Alexei Ramírez Rodríguez
- Juan Carlos Arencibia Echevarría (LEBC)
- Tailon Sánchez Díaz (LEBC)
- Rolando Martínez Chirino
- Juan Manuel Pérez Díaz (LEBC)
- Adriel Aldao Almeida
- Marlon Moreno Hernández
- Erick Ernesto Echevarría Duartes
- Miguel A. Fernández Valdés
- Kevin Barroso Fernández
- Leinier Salgado González (INV)
- Brayan Gálvez
- Miguel A. Crespo González
Jardineros:
- Luis Pablo Acosta Martínez
- Yoanny Adrián Moreno Ramos
- Lester Benítez Hernández
- Lázaro Páez Casanova
- Jesús Norley Arcia Cabrera
- Ángel Kevin Martínez
- Ronaldo Pérez Sotolongo
- Frannier L. Cruz Manzano
- Brayan Alonso Boligan (INV)
Lanzadores:
- Leodan Manuel Reyes Lugo (LEBC)
- Yancarlos García Rodríguez
- Gabriel Alejandro Cantero Rodríguez
- Mario Alejandro Valle González
- Frank Denis Blanco González (LEBC)
- Genier Álvarez Camejo (LEBC)
- José Raúl Román Delgado (LEBC)
- Yosvany Martínez Toledo (LEBC)
- Yasiel Zambrana Izquierdo
- Rolando Benito Salgado Real
- Juan Luis Hernández Padrón
- Mario Luis Del Hoyo Guerra(LEBC)
- Marlon García García
- Leandro Pereda Nogueira
- Ronaldo Rodríguez Miranda
- Laidel González Prieto
- Noel Salgado Martínez
- Osmar Forteza Rubido (ENB)
- Ronaldo Cruza García (ENB)
- Henry Rodríguez Hernández
- Edel Díaz Gómez
- Idiel Pereda Echevarría
- Laciel Reinaldo Blanco
Tomado de Radio Guamá