A sus 91 años de edad Jesús Noda Rodríguez mantiene muy claros los recuerdos de las veces que coincidió con Fidel Castro en Pinar del Río, un hombre al que siempre admiró por su grandeza y humildad.

En su vivienda en el municipio de San Luis, tabaco en mano, rememora aquellas oportunidades que considera lo dotaron de muchas enseñanzas para su vida.

Me licencié en el Ejército Rebelde después del triunfo de la Revolución y me mandaban a buscar siempre que había visitas para que yo cocinara, pues durante muchos años trabajé en un restaurante del municipio de La Palma, explicó a la Agencia Cubana de Noticias.

Y en varias ocasiones pude prepararle la comida a Fidel durante su estancia en la zona de San Andrés, aseguró quien manejaba un camión y se desempeñó como jefe de la brigada de volteo de la Empresa de Transporte Agropecuario de Pinar del Río.

Una vez el Comandante llegó al cuartel de Consolación del Sur y ahí estaba yo, y fue a la cocina y me preguntó si había café; pero no tenía tazas, y se lo tomó en una latica de carne rusa, que era lo que tenía a la mano, precisó.

Fidel me dijo que no importaba y que el café estaba muy bueno; y esa sencillez de un hombre de su talla me marcó, apuntó Noda Rodríguez, conocido por sus amigos como Taguarí.

También estuve frente a él en la inauguración del hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, el 8 de octubre de 1987, y en un acto en la Universidad de Pinar del Río, siempre en la primera fila, añadió.

Cuba tuvo en Fidel a uno de sus mejores hijos, y si hubiera podido dar mi vida a cambio de la suya lo hubiera hecho, acotó junto a su esposa y el menor de sus ocho descendientes, orgulloso de las oportunidades de estudio que tuvo cada uno, realidad muy diferente antes de 1959.

Porque el Comandante, que hoy cumple 100 años, soñó un país justo y de posibilidades para todos; y dedicó su vida a ese empeño, destacó Jesús.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias