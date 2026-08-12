Jornada 13 de Agosto: Hermanos Saíz y Fidel en el centro del arte joven

La Jornada 13 de Agosto, que cada año rinde tributo a los poetas Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, llega desde hoy a Pinar del Río con un amplio programa de actividades, asimismo, en digno homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro por su centenario.

Hasta el día 15 Vueltabajo vuelve a ser centro de la joven vanguardia artística, con creadores y proyectos de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de varias provincias que tendrán presentaciones en las comunidades Marabú, La Ceiba y la cooperativa Hermanos Saíz, todas en el municipio de San Juan y Martínez.

Yudián Padrón Pérez, presidente de la AHS en Pinar del Río, explicó que de forma paralela acontecerán espacios teóricos y una feria de arte joven en la plaza cultural Pista Rita, en plena ciudad cabecera.

Destacó que para este 12 de agosto en la noche está prevista una velada artística por el Día Internacional de la Juventud y en espera del cumpleaños de Fidel, en el monumento a los Hermanos Saíz a la entrada de la urbe.

Precisó que la Casa del Joven Creador acogerá en la mañana del 13 de agosto la presentación del recorrido audiovisual por la casa museo Hermanos Saíz; y el panel «El pensamiento cultural de Fidel Castro: retrospectiva y actualidad». También, la plaquett «Caballo que te vas, siempre regresas», de la editorial Cauce.

El 14 de agosto- dijo- se realizará el panel «Políticas culturales en la Revolución Cubana», a cargo de profesores del Instituto Superior de Arte, a propósito de los 50 años de esa institución.

Yanetsy Ariste, integrante de la dirección nacional de la AHS y vicepresidenta de esa organización en Pinar del Río, aseveró que a pesar del complejo escenario del país la Jornada será posible este año por las ganas de crear y de seguir honrando a Sergio y Luis; y gracias al apoyo de organismos e instituciones.

Además, en saludo a las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saíz, a celebrarse en octubre venidero.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias