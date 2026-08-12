Conociendo a la Guayaba

Volvemos hoy de nuevo a una de las más genuinas de las tradiciones de la familia cubana, los cocimientos de plantas medicinales para sanar los problemas de salud de la poblacion con aquellas que abundan en todo el territorio, como la Guayaba que es muy util cuando hay alguna infección catarral o problemas en el sistema digestivo, como antidiarreico o antifungico, pero hay más.

La Guayaba es sumamente conocida como árbol domésticoy como planta medicinal, sus frutos son ricos en vitamina C, y sus dulces, los casquitos de Guayaba o simplemente un jugo, son apreciados por la población, basta con recordar la apreciada marca de productos Conchita.

La especie Psidium guajava L., denominada comúnmente guayaba, pertenece a la familia Myrtaceae. Se trata de un arbusto de hasta 7 m de altura, ramificado, que se encuentra en todo el país, incluso en las montañas a considerables alturas; las hojas son aromáticas, de 4-8 cm de longitud, con los nervios prominentes en la cara inferior; las flores son blancas, vistosas y su fruto es carnoso, de forma y tamaño variables. Una ración provee 68 kilo calorías de energía, con una composición de minerales interesante, donde están presentes, hierro, potasio, sodio, zinc, selenio, vitaminas del complejo B: tiamina rivoflavina, niacina, vitamina B3 B6 ácido fólico, vitamina A o beta caroteno, vitamina E vitamina K, vitamina C. Y dentro de los metabolitos secundarios que son los importantes en las acciones medicinales se cuentan Resinas, azucares, Polifenoles, taninos, triterpenos, flavonoides como la quercetina, Apigenina. Un beta caroteno el Licopeno en estudio. En fin posee una gran cantidad de componentes que le dan las propiedades que veremos a continuación.

Las hojas tienen usos medicinales al ser astrigentes en el tratamiento de las diarreas, antioxidantes, desinfectantes, antimicrobiano, antinflamatorio, antidiabético, hepartoprotector, cardioprotector anticancer, y protector del riñon, ya que contienen una gran cantidad de polifenoles y dentro de ellos los flavonoides, además de ácidos organicos triterpenos y un aceite esencial con una amplia composición.

Antidiarreico. La Quercetina inhibe la contracción intestinal inducida por diferentes concentraciones de calcio. El íleon es sumamente sensible a la acción de la quercetina. La propiedad del calcio de la quercetina explica la acción antidiarreica a través de su acción espasmolítica del remedio popular

Antioxidante. La actividad captadora de radicales libres de las hojas de P. guajava cosechadas entre mayo y agosto es alta, y tienen mayores cantidades de antioxidantes que las hojas cosechadas durante octubre y diciembre. Cuanto mayor sea la concentración de la muestra utilizada, más fuerte será el efecto de eliminación de radicales libres y los beneficios. Los flavonoides totales y fenoles se identifican principalmente en los extractos acuosos y etanólicos de las hojas de P. guajava, los cuales poseen actividad antioxidante sobre la producción y calidad del esperma, y ​​pueden mejorar los parámetros espermáticos de hombres infértiles con oligospermia y azoospermia no obstructiva. La quercetina de las hojas posee una actividad captadora de radicales libres aproximadamente cuatro veces mayor que sus similares. Esto confirma que la quercetina es el antioxidante más activo de las hojas de guayaba. Recordar que la oxidación biológica está presente en el stress oxidativo que se vive y en la calidad de vida

Se estudió la actividad antimicrobiana del extracto alcohólico de hoja de guayaba contra Escherichia coli, Salmonella enteritidis y Bacillus cereus, Staphylococcus aureus todas ellas bacterias gram positivas. El efecto antibacteriano tiene relación con los taninos q son compuestos polifenólicos que inhiben la proteína de las bacterias. La quercetina y quercetina-3-arabinósido aislados, de la hoja de P. guajava son los responsables de la acción.

Antiinflamatorio. Los extractos de P. guajava inhibieron el factor de necrosis tumoral que induce la activación inflamatoria conducida por este factor, y también inhibieron significativamente los lipo poliscaridos que inducen la producción de óxido nítrico y prostaglandinas demostrando significativamente el poder antiinflamatorio de la quercetina que juega un papel importante en la acción antiinflamatoria Queda demostrado el poder anti inflamatorio de las hojas de la guayaba.

Anti diabetes. El tratamiento con jugo de guayaba, extracto acuoso de hojas, extracto etanólico de la corteza del tallo, extracto de brotes, extracto acuoso de la cáscara de fruta inmadura produjeron una notable acción hipoglucemiante en ratones normales y diabéticos con el potencial de inhibir la actividad de la alfa-glucosidasa en la mucosa del intestino delgado. Se identificó y se sugiere que la quercetina en los extractos de P. guajava promueve la absorción de glucosa en los hepatocitos de rata, lo que puede contribuir al alivio de la hipoglucemia en la diabetes.

Hepatoprotector. Los extractos acuosos de hojas de P. guajava a dosis de 250 mg/kg y 500 mg/kg redujeron significativamente los niveles de aspartato transaminasa (AST), alanina transaminasa (ALT), fosfatasa alcalina (ALP) y bilirrubina. La dosis más alta del extracto de P. guajava previno el aumento del peso del hígado, y el daño hepático inducido por paracetamol y eritromicina. En la lesión hepática crónica inducida por tetra cloruro de carbono la dosis más alta del extracto de hojas de P. guajava demostró ser más eficaz. Los exámenes histológicos de los tejidos hepáticos también respaldan la hepato protección. Se evaluaron los efectos hipolipemiantes y hepatoprotectores del extracto acuoso de cáscara de fruto inmaduro de P. guajava en ratas diabéticas severas inducidas por estreptozotocina. El extracto presenta una actividad hepatoprotectora e hipolipemiante significativa, además de su efecto antidiabético

Protector cardiaco. El extracto hidroalcohólico de hojas secas de P. guajava reduce la contractilidad del músculo cardiaco en cobaya de forma dosis-dependiente, redujo la fuerza miocárdica, aumentó el tiempo de relajación auricular medido, lo que sugiere una disminución de la corriente de calcio celular hacia el interior. Su efecto inotrópico se anula mediante el bloqueo de los receptores colinérgicos, lo que indica una implicación colinérgica en el mecanismo de acción del extracto. Estos datos respaldan que el extracto de hojas de P. guajava reduce el inotropismo miocárdico. La administración aguda del extracto acuoso de hojas de P. guajava (50-800 mg/kg) produjo una reducción significativa y dependiente de la concentración en la presión arterial sistémica y la frecuencia cardíaca de ratas hipertensas. Se consideran los numerosos fitoquímicos presentes en la planta, como compuestos polifenólicos, flavonoides, triterpenoides pentacíclicos, quercetina, taninos, responsables de los efectos hipotensores observados en el extracto de las hojas.

Anti Cáncer. Se inocularon células de melanoma. El aceite de hoja de P. guajava mostró la mayor actividad antiproliferativa 4,37 veces más potente que la vincristina. El extracto acuoso de P. guajava inhibió la línea de células cancerosas DU-145 de forma dosis-dependiente y tiempo-dependiente, lo que implica un potente poder antimetastásico. P. guajava contiene grandes cantidades de polifenoles solubles, incluyendo ácido gálico, catequina, quercetina y rutina, exhibe una potente actividad anticancerígena. También disminuyeron significativamente los niveles séricos del antígeno prostático específico y el tamaño del tumor, siendo un prometedor agente para el cáncer de próstata sensible a los andrógenos. La fracción polifenólica acuosa soluble de las hojas de P. guajava inhibió eficazmente la expresión de las citosinas. El extracto de P. guajava ejerció actividad anticancerígena sobre neoplasias hematológicas y sólidas.

Protector del riñón. El extracto acuoso de frutos de P. guajava tiene más quercetina, miricetina y ácido cafeico, y el extracto etanólico tiene más ácidos ferúlico, cinámico y cumárico. Ambos extractos, de forma dosis-dependiente, conservaron el contenido de glutatión y disminuyeron los niveles de radicales libres, e interleucina en el riñón, redujeron los niveles renales de nitrógeno, lisina, pentosidina y fructosa, y suprimieron la actividad renal de la aldosa reductasa. Estos hallazgos respaldan la idea de que la guayaba podría proteger el riñón contra la progresión de la diabetes.

Con estos conocimientos de la evidencia de la efectividad de la Guayaba en diversas situaciones de salud, se puede consultar con el medico de atencion y entonces se hace el cocimiento, que es equivalente al Extracto acuoso mencionado, tomado un puñado de las hojas de la Guayaba, se deja hervir durante unos diez minutos, se deja refrescar y se endulza preferentemente con miel de abejas o Azúcar parda. Se puede tomar este cocimiento hasta 3 veces en el día. Si se hizo mucha cantidad se puede guardar en el refrigerador, pero nunca más de 24 horas.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret