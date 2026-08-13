Obras Escogidas de Fidel, arsenal de ideas de los revolucionarios

El pensamiento del Comandante en Jefe como brújula de los que han decidido no conformarse con las tendencias de este mundo, sino a revolucionarlo desde la acción y las ideas, es la esencia de las Obras Escogidas de Fidel Castro Ruz presentadas hoy en el I Coloquio Internacional en homenaje a su Centenario.

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, el espacio se convirtió en el escenario idóneo para reflexionar sobre la trayectoria eterna de esa figura.

Foto: Estudios Revolución

En el encuentro realizaron la entrega simbólica de esta colección al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al mandatario cubano.

Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del CCPCC y reconocido historiador, señaló que en los 23 libros se muestra a un Fidel cuyo mayor legado es el pueblo cubano, fiel continuador de sus ideas.

Resaltó la confianza que este hombre excepcional tenía en las nuevas generaciones, que no solo son futuro, sino presente del proceso de transformación del país.

Acercarse al texto es como crear un vínculo con la historia y recrear los inicios de las epopeyas revolucionarias, la publicación es de gran importancia política, cultural y diplomática, un recurso abierto para que el mundo comprenda las raíces de la nación cubana.

Foto: Estudios Revolución

René González Barrios, director del Centro Fidel Castro, explicó el proceso de creación de las Obras Escogidas que data de antes de la creación del propio Centro, contó con un grupo de investigadores de esa institución y de otras del país, y fue siempre el propósito publicarlas en el año del Centenario.

Bajo el sello de ediciones Alejandro y con la colaboración de la editorial política La Verdad de Vietnam, llegaron al país los primeros libros impresos que hoy se presentan; González Barrios agradeció al Partido Comunista de Vietnam y a Vu Trong Lam, editor general, por el apoyo ofrecido.

El prólogo estuvo a cargo de Raúl Castro, que según comentó González Barrios, es el cubano que mejor supo entender a Fidel.

Con casi 16 mil páginas las Obras Escogidas reflejan diferentes etapas y facetas en la vida del líder de la Revolución cubana.

A la presentación en el Palacio de Convenciones de La Habana acudieron miembros del Buró Político del CCPCC, dirigentes del Partido, el Gobierno, el Estado y las organizaciones políticas y de masas.

Foto: Estudios Revolución

Tomado de Agencia Cubana de Noticias