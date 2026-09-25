Flashes. La obra deLuis Enrique Camejo

Frente a las obras de Luis Enrique Camejo uno experimenta la sensación de que el autor pinta con la mirada y observa con las manos. Su propuesta tiene varios de puntos de contacto referenciales con el archiconocido movimiento impresionista, algo que no le ha impedido calar y asegurarse un sitio y sello distintivo dentro del amplio y heterogéneo panorama del arte cubano contemporáneo, cuyos tópicos abordados a lo largo de los años han tomado al paisaje urbano como pretexto y registro discursivo para regir una buena parte de su praxis ideoestética.

En mi opinión, su obra ha encontrado dentro de la dinámica social de la vida con sus luces, sombras, perspectivas, movimientos y mutaciones continuas que van desde lo arquitectónico, sensorial, económico, filosófico y espiritual una aguda y certera mirada que se resiste en dejar pasar los detalles más insospechados que suelen suceder en el transcurso del día a día. Algunas de estas ciudades hermosas y agitadamente representadas por Camejo nos trasladan hacia un contexto cosmopolita, de cierto aspecto documentalista,volátilesy penumbrosas, rosando con ciertos elementos del pop-art, sin embargo, en cada una se respira un intenso ademán por apresar el efímero instante que no alcanzamos a ver en su completa dimensión, palpables en las obras: serie Vacío, Nueva York, 2012. Óleo sobre Lienzo, 200 x 400 cm y también de la serie Vacío, La Habana, 2012, Óleo sobre Lienzo, 200 x 400 cm respectivamente.

A Camejo no parece preocuparle los grandes axiomas del llamado “arte conceptual” (al menos en apariencia) quizás porque su obra se manifiesta en algunos casos en su sentido “inverso”, no obstante esto constituye un simple “espejismo”, sus piezas nunca le ha dado la espalda a cuestiones básicas de la existencia y la convivencia humana, plagadas de las más diversas reflexiones; Para ello ha emplea una pinceladamuy suelta y gestual cuyo trasfondo ha sido el uso del dripping, sobre todo en ese intento casi obsesivo de introducirnos hacia una ciudad en el que el tiempo parece detenerse y escaparse a la vez, cuyo único bálsamo alentador para enfrentar dicha puesta en escena parececonsistir en el total aprovechamiento y disfrute de cada momento que nos brinda la vida.

Este creador siempre ha tenido un marcado interés por captar el transcurso y posible devenir de la vida, signada por una observación de corte detallista, la velocidad momentánea y la recreación pictórica casi fotográfica y cinematográfica en pleno movimiento para recordarnos lo siguiente; cada paso y regalo que la vida nos ofrece funciona como una especie de proscenio donde se suele asomar la mirada súbitamente y nos despedimos de ella casi sin avisar, una cruda realidad donde el autor nos invita a VIVIR cada instante la VIDA siempre te sabe mejor, mucho mejor.