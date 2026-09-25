No fue a primera vista

Oriunda del municipio de Sandino, Yohanna Santovenia Fernández, asevera que eligió la licenciatura en Derecho por vocación, esta joven de 31 años, casada hace 12 con un ingeniero agrónomo, reside actualmente en la ciudad de Pinar del Río.

Cuando se graduó de la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, en el 2018, fue ubicada en la Dirección Provincial de Justicia para realizar su servicio social, a los seis meses de encontrarse allí fue ubicada en la plaza de Especialista territorial de Derecho, de es etapa recuerda que el trabajo era muy burocrático y no se sentía a gusto.

Explica que sus funciones estaban asociadas con revisiones penales, antecedentes, que pasaba mucho tiempo en el llenado de papeles y ese choque con el trabajo cotidiano la decepcionó.

Durante el período la captaron como colaboradora del Consejo Electoral Provincial (CEP) en la condición de supervisora, y ahí surgió un vínculo que fue fortaleciéndose con el paso del tiempo.

EL SALTO

“Una vez cumplido mi servicio social se abrió la posibilidad de una plaza permanente, porque anteriormente los supervisores no eran propios del Consejo y me llamaron ¿te interesa?, el salario este, y sí, me gustaba mucho, sobre todo la parte práctica de ir, de ver los procesos, chequearlos, ver cómo se cumplimentaba.”

Añade que conocemos las elecciones como el ir a votar, “solo ese día y no es así, hay un proceso que lleva varios pasos y ahí cumplen su función los supervisores electorales, así me motivé con la actividad y me incorporé a trabajar aquí.”

Al hablar de su realización profesional precisa que como jurista no la tiene, por estar desvinculada en la práctica “del tribunal, la fiscalía de lo que son las leyes como tal, aquí solamente estoy en una pequeña rama, de una materia del Derecho, que es el tema de elecciones, pero sí, me siento muy realizada, he tenido posibilidad de hacer intercambios y de conocer cómo funciona no solo aquí en la provincia sino a nivel nacional el sistema electoral.”

Precisa que la satisface ver que hay” muchos jóvenes presidentes de Consejos, secretarios, con veintipico de años, trabajando y te das cuenta que están motivados, que se sienten identificados, igualmente yo me siento parte de esos jóvenes y me siento motivada.”

La provincia no destaca por la juventud dentro de las autoridades electorales, “estamos tratando de insertar a los jóvenes, sobre todo en las mesas electorales para que vayan aprendiendo, conociendo, dominando; ciertamente la tendencia es que son personas mayores de edad, que llevan muchos años practicando la labor, que lo hacen con mucho amor, pero siempre buscamos el vínculo con jóvenes.”

El vínculo de las nuevas generaciones comienza desde que son pioneros los que cuidan las urnas, “luego pasan a la secundaria, preuniversitario, universidad y los captamos como colaboradores y supervisores no profesionales, a partir de ahí les vamos dando una formación y motivándolos.”

De ese quehacer el saldo es que cuentan en la provincia con 1485 colaboradores.

LOS CAMINOS

Esta joven abogada, hija única, que soñaba desde su adolescencia, allá en Sandino con ser jurista, confiesa a la decepción inicial se sumó el ocupar una plaza de funcionaria, que limitaba la posibilidad de ejercer el pluriempleo y por ende abrirse hacia otros campos.

Al amparo de las transformaciones que se realizan en el país, y la eliminación de estas trabas, tiene nuevas expectativas, especialmente porque afirma que necesitamos un mayor respeto por las leyes, para que los infractores no queden impunes.

Y la pasión por la abogacía aflora a la piel de la mujer al defender con pasión que, aunque no se cumplan, las leyes no son inútiles; y ella desde su rol de supervisora en el CEP, labora para dar cabal cumplimiento a las que regulan el área en la que ejerce.

No fue el futuro imaginado, pero amar lo que se hace es un privilegio del que disfruta Yohanna Santovenia Fernández.

Tomado de Periódico Guerrillero