Cuando la creatinina no es suficiente

Durante décadas, la creatinina ha sido la reina indiscutible de los marcadores renales. Es barata, está disponible en cualquier laboratorio y su medición es sencilla. Pero la creatinina, como toda reina, tiene sus caprichos: depende de la masa muscular, de la dieta, de la edad, del sexo y de muchos otros factores que pueden llevar a engaño.

Una creatinina aparentemente normal podía ocultar un riñón que ya estaba fallando, y cómo una creatinina elevada podía ser solo el reflejo de un culturista que había comido un filete la noche anterior. Por eso, cuando apareció en el horizonte un nuevo marcador, la cistatina C, muchos en la comunidad nefrológica levantamos la ceja con escepticismo. Pero la evidencia ha ido acumulándose, y hoy, la cistatina C se ha ganado un lugar propio en el arsenal diagnóstico. No para destronar a la creatinina, sino para complementarla y, en muchos casos, corregir sus errores.

¿Qué es la Cistatina C?: una proteína con una misión clara

La cistatina C es una proteína pequeña, de apenas 13 kilodaltons de peso molecular, que es producida por todas las células nucleadas del cuerpo humano a un ritmo constante. Es decir, no importa si la célula es de un músculo, del hígado o del cerebro; todas fabrican cistatina C a la misma velocidad. Esa característica la convierte en un marcador endógeno ideal para estimar la función renal.

¿Por qué? Porque la cantidad de cistatina C en la sangre depende casi exclusivamente de la capacidad del riñón para filtrarla. Si el riñón funciona bien, filtra la cistatina C y la elimina por la orina; si funciona mal, la cistatina C se acumula en la sangre. Es una relación directa, sin interferencias externas que la distorsionen.

Manejo renal: el viaje de la Cistatina C por el riñón

Para entender por qué la cistatina C es tan útil, hay que conocer su manejo renal. La cistatina C se filtra libremente a través del glomérulo, que es la estructura del riñón encargada de la filtración inicial de la sangre. Una vez filtrada, la cistatina C no experimenta una secreción tubular significativa, como sí ocurre con la creatinina. Eso significa que la cantidad de cistatina C que aparece en la orina es directamente proporcional a la cantidad que se filtró en el glomérulo.

Pero hay un paso más: la cistatina C es reabsorbida y catabolizada en el túbulo proximal, la primera porción del túbulo renal. Esto es importante porque, normalmente, la cistatina C no vuelve a la sangre una vez que ha sido filtrada. Es decir, su vida en el organismo es corta y su eliminación es casi exclusivamente renal. Por eso, cualquier elevación en sangre es un signo de que el riñón no está filtrando adecuadamente.

Usos clínicos: para qué sirve la Cistatina C en la práctica diaria

El uso principal de la cistatina C es estimar la tasa de filtración glomerular, que es el indicador estándar de la función renal. A esta estimación se le conoce como eGFRcys. Pero el verdadero poder de la cistatina C aparece cuando se combina con la creatinina. La ecuación que combina ambas, llamada eGFRcr-cys, ha demostrado ser la más precisa para estimar la función renal real, especialmente en los rangos en los que la creatinina puede ser engañosa.

Además de la estimación de la función renal, la cistatina C se utiliza para confirmar o reclasificar la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, un paciente puede tener una creatinina que indica una enfermedad renal leve, pero la cistatina C puede revelar que la función renal es, en realidad, mucho peor. O viceversa: una creatinina elevada en un paciente con mucha masa muscular puede no reflejar una verdadera enfermedad renal, y la cistatina C ayuda a aclarar el panorama.

También es útil para el ajuste de dosis de fármacos que se eliminan por el riñón, especialmente en aquellos pacientes en los que la creatinina no es un marcador fiable. Los nefrólogos recurren a la cistatina C cuando necesitan una estimación más precisa de la función renal para evitar sobredosis o infradosificaciones de medicamentos que pueden ser tóxicos o ineficaces.

¿Cuándo ayuda más?: los escenarios en los que la Cistatina C brilla

La cistatina C es especialmente útil en aquellos pacientes en los que la creatinina miente. ¿Quiénes son esos pacientes? Los que tienen baja o alta masa muscular. Un adulto mayor con sarcopenia, es decir, con pérdida de masa muscular asociada a la edad, puede tener una creatinina falsamente baja, lo que lleva a subestimar el grado de enfermedad renal. Un culturista, por el contrario, puede tener una creatinina falsamente elevada por su gran masa muscular, lo que lleva a sobrestimar la enfermedad renal.

Otros escenarios en los que la cistatina C ayuda son los pacientes con amputaciones, cirrosis hepática o desnutrición. En todos estos casos, la creatinina puede ser un marcador poco fiable, y la cistatina C ofrece una visión más ajustada de la realidad.

Evidencia: lo que dicen los estudios y las guías

La evidencia en favor de la cistatina C es sólida. Numerosos estudios han demostrado que la ecuación combinada cr-cys es la más precisa para estimar la filtración glomerular en una amplia variedad de poblaciones. Además, la cistatina C ha demostrado ser superior a la creatinina para reclasificar el riesgo cardiovascular y la mortalidad en pacientes con enfermedad renal.

Las guías KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) de 2024, que son el estándar de oro en nefrología, favorecen el uso de la ecuación combinada cr-cys siempre que esté disponible. Es decir, no se trata de que la cistatina C sea una opción más, sino de que, cuando se puede medir, debe medirse y combinarse con la creatinina para obtener la mejor estimación posible.

También es útil para detectar enfermedad renal oculta, es decir, aquellos casos en los que la creatinina es normal pero el riñón ya está dañado. Esto es especialmente importante en pacientes con diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de enfermedad renal, en los que la detección temprana puede marcar la diferencia.

Fortalezas: por qué la Cistatina C es un avance

Las fortalezas de la cistatina C son evidentes. La primera y más importante es su menor dependencia de la masa muscular y la dieta. Mientras que la creatinina puede variar con la ingesta de carne o con la masa muscular del paciente, la cistatina C se mantiene estable, lo que la convierte en un marcador más fiable de la función renal real.

Además, tiene menos sesgo por secreción tubular. La creatinina, además de filtrarse, se secreta en el túbulo proximal, lo que puede llevar a una sobrestimación de la filtración glomerular. La cistatina C no experimenta esa secreción, por lo que su medición es más precisa.

Otra fortaleza es su capacidad para reflejar cambios en la filtración glomerular antes de que lo haga la creatinina. En las fases iniciales de la enfermedad renal, la cistatina C puede elevarse cuando la creatinina aún es normal, lo que permite un diagnóstico más precoz y, por tanto, una intervención más temprana.

También mejora la estratificación pronóstica. Los pacientes con enfermedad renal que tienen una cistatina C elevada, incluso con creatinina normal, tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de progresión de la enfermedad renal. Esto permite identificar a los pacientes que necesitan un seguimiento más estrecho y un tratamiento más agresivo.

Debilidades: no todo es perfecto

Pero la cistatina C no es perfecta, y como todo en medicina, tiene sus debilidades. La primera es el costo. La determinación de cistatina C es más cara que la de creatinina, y no siempre está disponible en todos los laboratorios. Esto limita su uso en entornos con recursos limitados.

Además, la cistatina C puede verse influenciada por el uso de corticoides. Los pacientes que toman dosis altas de esteroides pueden tener niveles de cistatina C elevados sin que eso refleje una verdadera enfermedad renal. También puede alterarse en la disfunción tiroidea, tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo.

La inflamación, el tabaquismo y la adiposidad también pueden modificar los niveles de cistatina C. Los pacientes con obesidad pueden tener niveles de cistatina C más bajos de lo esperado, y los fumadores pueden tenerlos más altos. Estos factores deben tenerse en cuenta al interpretar el resultado.

Comparativo: creatinina frente a cistatina c, dos mundos distintos

Para entender mejor la utilidad de la cistatina C, hay que compararla con la creatinina. La creatinina es accesible, barata y ampliamente disponible. Su medición es sencilla y los laboratorios de todo el mundo pueden realizarla. Pero depende de la masa muscular, de la dieta, de la edad y del sexo. La creatinina es un producto del catabolismo muscular, y su producción varía de una persona a otra.

La cistatina C, en cambio, es más estable y menos influenciable por factores externos. Su producción es constante en todas las células nucleadas, y no depende de la masa muscular ni de la dieta. La combinación de ambas, creatinina y cistatina C, ofrece la mejor estimación de la función renal.

Interpretación contextual: la importancia de la albuminuria y el contexto clínico

Pero no basta con medir la cistatina C o la creatinina. Ambos marcadores deben interpretarse siempre junto con la albuminuria, que es la cantidad de albúmina que se elimina por la orina, y con el contexto clínico del paciente. Un paciente con una cistatina C elevada pero sin albuminuria puede tener una enfermedad renal en fases iniciales. Un paciente con cistatina C normal pero con albuminuria elevada puede tener un daño renal que aún no ha afectado significativamente a la filtración.

El contexto clínico incluye la edad, el sexo, la raza, la presencia de comorbilidades como diabetes o hipertensión, y los fármacos que toma el paciente. Todo ello debe tenerse en cuenta para hacer una interpretación correcta y tomar decisiones terapéuticas adecuadas.

La cistatina C ha llegado para quedarse. No para sustituir a la creatinina, sino para complementarla y corregir sus errores. La combinación de ambos marcadores ofrece la mejor estimación de la función renal, y en muchos casos permite detectar la enfermedad renal en fases más tempranas y tratarla de manera más efectiva.

Aunque tiene sus debilidades, la cistatina C es una herramienta valiosa que todos los médicos deberían conocer y utilizar cuando esté disponible. Porque, al final, el objetivo es el mismo: preservar la función renal y mejorar la calidad de vida de los pacientes.