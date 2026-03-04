El Ministerio de Energía y Minas Cuba desde su cuenta oficial en X, informó que a las 12:35 pm de este miércoles ocurrio una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrió desde Camagüey hasta Pinar del Río debido a la salida inesperada de la CTE Antonio Guiteras por una avería en la caldera. Las autoridades activaron de inmediato todos los protocolos para restablecer el servicio eléctrico.

A esta hora Felton 1 se mantiene en línea y están activados todos los protocolos para comenzar la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 4, 2026

Termoeléctrica Guiteras en enfriamiento tras avería en caldera

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, se encuentra actualmente en proceso de enfriamiento, luego de una salida imprevista, a las 12 y 41 horas, por avería en el área de caldera, que provocó luego la desconexión parcial del sistema electroenergético nacional (SEN).

Román Pérez Castañeda, director técnico de la industria, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que, esta vez, el enfriamiento pudiera demorar unas 36 horas, período tras el cual se podrá determinar la magnitud y tipo de falla, así como también el tiempo estimado de solución de la misma.

En el caso más grave habría que cortar una mocheta, volver a soldar, controlar dicha soldadura y, posteriormente, iniciar el proceso de arranque, detalló el directivo, quien opinó que la caída del SEN desde Pinar del Río hasta Camagüey pudiera estar asociada a la baja disponibilidad de carga en la zona, lo cual obligó a sacar al resto de las unidades generadoras.

Apuntó Pérez Castañeda que la Central Termoeléctrica Guiteras generaba poco más de 200 megawatts al momento de la interrupción, una potencia significativa para las condiciones actuales de la generación en el país, con limitaciones por la indisponibilidad de combustibles.

De acuerdo a la Unión Eléctrica, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba y Vicente De La O Levy, Ministro de Energía y Minas, acudieron al Despacho Nacional de Carga para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo.

La Guiteras, fundada en 1988 por el Líder de la Revolución Fidel Castro, destaca entre sus iguales por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas eléctricas y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.

Vicente de la O Levy: Continúan las labores para el restablecimiento del SEN

Trabajamos en el restablecimiento del SEN en medio de una compleja situación energética. Ya comenzó el arranque ENERGAS Boca de Jaruco. Felton 1 se mantiene generando. — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) March 4, 2026

Declaraciones de Lázaro Guerra tras la caída parcial del SEN

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ingeniero Lázaro Guerra Hernández, informó que a las 12:41 de la tarde salió de servicio la unidad generadora “Guiteras”, lo que provocó la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde Pinar del Río hasta Camagüey.

Según explicó el directivo, la afectación impactó fundamentalmente la zona occidental y parte del centro del país. No obstante, precisó que la región oriental mantiene servicio eléctrico desde la provincia de Holguín hasta Guantánamo, con respaldo en la unidad número uno de la termoeléctrica de Felton.

En el caso específico de Las Tunas, existe sistema eléctrico, aunque aún no se ha restablecido el servicio en las subestaciones provinciales, por lo que persisten interrupciones en el suministro a los consumidores.

Guerra Hernández detalló que ya están activados los protocolos de restablecimiento del sistema en todo el país. Informó además que comenzó el proceso de arranque en Boca de Jaruco, punto clave para iniciar la recuperación en la zona occidental. La unidad en proceso alcanzó las 1 000 revoluciones y se encontraba próxima a sincronizar, paso imprescindible para comenzar la restauración paulatina del servicio.

De igual forma, en la zona central se establecen los procedimientos para arrancar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, como parte de la estrategia de recuperación del SEN.

El directivo señaló que, tras una revisión general de las centrales termoeléctricas, todas las unidades que estaban en servicio se encuentran disponibles, con excepción de una unidad que salió por un salidero en caldera. Esto permitirá que, una vez llegue la energía necesaria para el autoabastecimiento, puedan incorporarse progresivamente al sistema.

La caída del sistema fue calificada como reciente y de carácter parcial, ya que la región oriental continúa operando con generación propia. Las autoridades energéticas aseguraron que el proceso de restauración se realizará de manera gradual y que en próximas horas se ofrecerán nuevas actualizaciones sobre el avance del restablecimiento del servicio eléctrico en el país.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas presentó una avería este miércoles que produjo, tras su salida, la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en gran parte del país.

«Tuvimos una avería en la parte baja de la caldera, donde explotó un tubo que provocó fuga de agua, ocasionando la salida de la unidad», refirió Román Pérez Castañeda, director técnico de la planta.

«Eso también nos hizo fallar la hermeticidad de la caldera por gases. Parece que algún quemador no se cerró adecuadamente y como el combustible que se utiliza es caliente, listo para la combustión, cuando cayó en el piso, en el nivel cero de la caldera, se produjo un incendio. Los trabajadores se alarmaron pero con el actuar rápido de los bomberos se controló rápidamente sin provocar daños», acotó.

Sobre la reincorporación de la CTE yumurina, el directivo refirió que debe demorar al menos unas 72 horas. «El procedimiento es localizar donde está la avería, determinar su tipología, ver el método de reparación, trabajar, controlar lo que se haga y ya después restablecer todo la estructura. Lo siguiente sería el proceso de encendido y sincronización».

Activados protocolos para el restablecimiento del SEN

La Unión Eléctrica informa que ya comenzaron los protocolos para el restablecimiento del SEN a través del arranque de Energás Boca de Jaruco.

En Las Tunas hay Sistema Eléctrico, a pesar de que no se encuentran energizadas las subestaciones, por lo que no hay servicio.

Se establecen los protocolos para llevar la energía a la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y comenzar el proceso de arranque.

Se encuentra en servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton», que solo está aportando energía a la zona oriental del país.

Chequea Primer Ministro acciones para restablecer el Sistema Electroenergético Nacional

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se encuentra en el Despacho Nacional de Carga junto al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, para precisar los detalles relacionados con la reciente desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y definir las próximas acciones encaminadas a su restablecimiento.