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Desde México, palabras que unen

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Foto: Dayam González

El Embajador de México en Cuba, excelentísimo señor Miguel Ignacio Díaz Reynoso, encabezó en Pinar del Río la entrega de obras fundamentales de la literatura latinoamericana como parte del proyecto “25 para el 25”, iniciativa promovida por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.

En su intervención, el diplomático exhortó a los jóvenes a valorar cada ejemplar recibido y a compartirlo, destacando que “el poder del lector” es una fuerza transformadora.

Foto: Dayam González

Díaz Reynoso subrayó que la solidaridad de su país con Cuba no se limita al envío de ayuda material, sino que también busca llenar espacios simbólicos a través de la cultura. Recordó la llegada de un barco cargado con miles de cajas de libros que incluían narrativa, poesía indígena, literatura infantil y textos de ciencia y tecnología, como una muestra de apoyo que trasciende lo tangible.

Foto: Dayam González
Foto: Dayam González

Acompañado por Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, el embajador insistió en que el hábito de la lectura debe fomentarse activamente, pues no se hereda de manera automática. Invitó a los jóvenes pinareños a descubrir en los libros una herramienta para crecer como individuos y como sociedad.

El programa “25 para el 25” contempla la distribución gratuita de 2,5 millones de ejemplares entre jóvenes de 15 a 30 años en 14 países latinoamericanos, con el propósito de democratizar el acceso a la cultura y fortalecer la identidad regional.

Foto: Dayam González

Foto: Dayam González

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