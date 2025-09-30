Desde Pinar del Río gestos de apoyo de los trabajadores de la Industria Alimentaria a Venezuela (+Fotos, +Videos)

Venezuela es tierra de paz y merece respeto, afirma René Lázaro, trabajador de la Empresa de Productos Lácteos y Confiterías de Pinar del Río, mientras espera su turno junto al resto de sus compañeros para demostrar su respaldo al pueblo de Venezuela.

Para los trabajadores de @LacteoPRI #Venezuela, tierra de paz, merece respeto.



Inspirados en los ideales de justicia y hermandad, cada firma ratifica que está #CubaConVenezuela



Desde #PinardelRío este es un claro mensaje pic.twitter.com/8cQp1i1Jok — Lacteo Pinar del Rio (@LacteoPRI) September 30, 2025

En un acto de solidaridad este colectivo estampa con su firma un libro que se erige como gesto simbólico de apoyo a esa hermana nación y a su presidente legítimo Nicolás Maduro Moros, ante las crecientes amenazas del imperio estadounidense.

Foto tomada de la página de Facebook de la empresa de productos lácteos y confiterías

La dignidad y el respeto a la soberanía de los pueblos convocó desde el pasado 24 de septiembre y hasta hoy, a los cientos de hombres y mujeres que integran el sector de la industria alimentaria en la provincia más occidental de Cuba.

Un alto en los procesos productivos de industrias, fábricas y panaderías devino gesto de quienes a diario enfrentan serios desafíos, debido a medidas arbitrarias y políticas violadoras de los derechos humanos por el gobierno de los Estados Unidos.

Esta es también nuestra lucha, porque es la lucha por la verdad, la justicia y la paz asegura Oviamna Martínez, directora de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria.

Creemos firmemente en la unidad entre los pueblos, en la alianza latinoamericana y la hermandad. Estamos enviando un mensaje claro: no están solos. Venezuela siempre podrá contar con nuestra solidaridad», sentenció.

🇨🇺🤝🇻🇪 Nuestro firme respaldo a #Venezuela se ha patentizado en jornadas de solidaridad de los trabajadores de @alimentaria_p, en #PinardelRío.#CubaConVenezuela pic.twitter.com/DJ96wWhjA7 — Empresa Provincial de la Industria Alimentaria PR (@alimentaria_p) September 30, 2025

Por otra parte los trabajadores de la insigne industria La Conchita llaman al respeto mutuo y a la paz en la región.

En medio de la adversidad, la esperanza y la lucha por la justicia social seguirán siendo la princial bandera.