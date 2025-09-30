Portada » Desde Pinar del Río gestos de apoyo de los trabajadores de la Industria Alimentaria a Venezuela (+Fotos, +Videos)

Desde Pinar del Río gestos de apoyo de los trabajadores de la Industria Alimentaria a Venezuela (+Fotos, +Videos)

Foto tomada del página de Facebook de la Empresa Provincial de la Indudstria Alimentaria de Pinar del Río

Venezuela es tierra de paz y merece respeto, afirma René Lázaro, trabajador de la Empresa de Productos Lácteos y Confiterías de Pinar del Río, mientras espera su turno junto al resto de sus compañeros para demostrar su respaldo al pueblo de Venezuela.

En un acto de solidaridad este colectivo estampa con su firma un libro que se erige como gesto simbólico de apoyo a esa hermana nación y a su presidente legítimo Nicolás Maduro Moros, ante las crecientes amenazas del imperio estadounidense.

Foto tomada de la página de Facebook de la empresa de productos lácteos y confiterías

La dignidad y el respeto a la soberanía de los pueblos convocó desde el pasado 24 de septiembre y hasta hoy, a los cientos de hombres y mujeres que integran el sector de la industria alimentaria en la provincia más occidental de Cuba.

Un alto en los procesos productivos de industrias, fábricas y panaderías devino gesto de quienes a diario enfrentan serios desafíos, debido a medidas arbitrarias y políticas violadoras de los derechos humanos por el gobierno de los Estados Unidos.

Esta es también nuestra lucha, porque es la lucha por la verdad, la justicia y la paz asegura Oviamna Martínez, directora de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria.

Creemos firmemente en la unidad entre los pueblos, en la alianza latinoamericana y la hermandad. Estamos enviando un mensaje claro: no están solos. Venezuela siempre podrá contar con nuestra solidaridad», sentenció.

Por otra parte los trabajadores de la insigne industria La Conchita llaman al respeto mutuo y a la paz en la región.

En medio de la adversidad, la esperanza y la lucha por la justicia social seguirán siendo la princial bandera.

