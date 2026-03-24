Destacan relevancia del Grupo de Apoyo a Personas con Discapacidad

La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI) expresó desde su perfil en Facebook el homenaje por el décimo tercer aniversario del Grupo de Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (GADIF).

El colectivo recordó que en 2013 varias familias con hijos e hijas con Síndrome de Down se unieron para acompañarse y abrir caminos hacia la inclusión.

La entidad subrayó que las familias constituyen el núcleo de la asociación y el grupo, al sostener, inspirar y construir cada paso hacia una sociedad más justa y accesible.

Fundada oficialmente el 8 de junio de 2023 en La Habana, la ACPDI es una organización nacional sin fines de lucro que representa a más de 133 mil personas con discapacidad intelectual en Cuba, el grupo más numeroso dentro de las discapacidades registradas en el país.

La asociación posee personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le permite desarrollar proyectos de inclusión social, laboral y comunitaria, además de promover políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos.

Entre sus objetivos figuran la rehabilitación comunitaria, el acompañamiento a las familias, el acceso al empleo, la capacitación profesional y la inclusión digital mediante el uso de nuevas tecnologías.

La presidenta nacional, Mayelín Oliva, trabajó durante más de una década por la creación de la ACPDI, que hoy complementa el accionar de instituciones estatales como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La existencia de la ACPDI constituye un hito en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Cuba, al ofrecerles un espacio propio de representación y participación en la construcción de una sociedad inclusiva.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias