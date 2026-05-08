Vocación que salva y acompaña

El 8 de mayo marca una fecha que trasciende el simple acto de recordar. Es un momento para reconocer a quienes han convertido la entrega a los demás en una práctica constante. El Día Mundial de la Cruz Roja pone en primer plano una labor que, aunque muchas veces discreta, resulta esencial en cualquier sociedad.

Siempre me ha parecido significativo que, en medio de escenarios difíciles, existan personas dispuestas a actuar sin reservas. No se trata solo de preparación o conocimientos técnicos, que sin duda son importantes, sino de una sensibilidad que impulsa a no permanecer ajenos ante el dolor.

La imagen más conocida suele estar ligada a situaciones extremas, donde su presencia se vuelve imprescindible. Sin embargo, hay un trabajo diario que también define su esencia: la atención a comunidades, la prevención, la formación y ese acompañamiento cercano que fortalece a quienes enfrentan momentos complejos.

Desde mi punto de vista, lo más valioso radica en la coherencia con la que se desempeñan. No es una labor que dependa de circunstancias específicas, sino de principios que se sostienen en el tiempo. Esa continuidad es la que genera confianza y credibilidad.

En un contexto donde muchas veces predomina la indiferencia o el distanciamiento, resulta necesario resaltar ejemplos que apuestan por la empatía. No como un ideal lejano, sino como una práctica posible, real y necesaria.

Este día deja una certeza: siempre hay espacio para actuar en favor de otros. Y aunque no todos estén en la primera línea de respuesta, cada gesto cuenta cuando nace desde la voluntad de hacer el bien.