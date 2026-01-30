El favorable comportamiento de sus indicadores económicos, la generación de utilidades, y la sólida articulación con nuevos actores económicos, propiciaron que dos empresas pinareñas merecieran la Placa Conmemorativa por el Centenario del natalicio de Fidel, entregada por única vez a colectivos destacados del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL).

La Empresa de Productos Lácteos y Confitería y la de Conservas de Vegetales La Conchita figuran entre las nueve entidades de todo el país que hasta la fecha ostentan este reconocimiento, el cual avala el óptimo desempeño de quienes han demostrado que es posible asumir metas superiores, aun en medio de un escenario complejo.

«Son colectivos laborales que crecen en sus producciones, que buscan alternativas, que se encadenan, que van avanzando en la comercialización, en la exportación, en los ingresos en divisas y que aplican todas las facultades que se le ha dado al sistema empresarial con resultados muy favorables», señaló el titular del MINAL, Alberto López Díaz.

El ministro resaltó además la contribución de ambas entidades en programas sociales y el vínculo con las comunidades donde están enclavadas. «Son empresas que indiscutiblemente hay que imitar en el país», dijo.

En acto político-cultural, López Díaz y el Secretario General del Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca, Jorge Luis Fajardo Casas, develaron la tarja alegórica, que constituye un reconocimiento al esfuerzo sostenido de los trabajadores.

Hasta finales de 2026, el movimiento sindical continuará con la entrega de esta distinción, en el año del Centenario del Comandante.

Tomado de Radio Guamá