La digitalización de los registros del estado civil en Pinar del Río constituye un paso decisivo dentro de la estrategia nacional de informatización, donde la inteligencia artificial desempeña un papel clave.

En Cuba, más de 2 000 aplicaciones se procesan diariamente, lo que permite agilizar trámites, validar datos y mejorar la calidad del servicio.

Este avance no solo optimiza los procesos administrativos, sino que acerca a la ciudadanía a un modelo de gestión más ágil y transparente.

En particular, la experiencia de la provincia ha demostrado resultados palpables en la gestión de certificaciones, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso a documentos esenciales para la población.

Con esta transformación, Pinar del Río se posiciona como referente en el uso de tecnologías aplicadas a la administración pública, consolidando un modelo que fortalece la confianza ciudadana y contribuye al desarrollo de un sistema más eficiente y moderno.