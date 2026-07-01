Dramaturgo pinareño recibe Mención del Premio Hispanoamericano 2026

El dramaturgo, actor y director del grupo pinareño Titirivida, Nelson Álvarez Guerra, ha sido merecedor de la Mención del Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias 2026, en la categoría infancias, por su obra «Zapaticos para Rosa”, informa la página oficial de la agrupación en Facebook.

Inspirado en el poema “Los zapaticos de rosa” de José Martí, el texto narra la historia de los niños Rosa y Ernestico, quienes se conocen cuando cursaban el tercer grado en la escuela primaria. Cierto día él descubre que a ella se le rompió un zapato y desde entonces ambos comienzan a luchar con las diferencias de sus realidades, según reseña el Periódico Guerrillero.

Álvarez Guerra, quien tiene a la obra martiana como inspiración de varias de sus creaciones, se formó bajo las enseñanzas del desaparecido teatrista pinareño Luciano Beirán, quien depositó en él la confianza para liderar Titirivida, una de las emblemáticas agrupaciones para niños de la provincia. El artista finalizó en abril pasado su Maestría en Procesos Formativos de la Enseñanza de las Artes, Mención Teatro.

El texto «Zapaticos para Rosa” reconocido por el jurado del Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias 2026, será publicado en formato digital y papel durante este año.

En su página personal en Facebook, el premiado agradeció la apreciación de su obra y aseguró que la mención es una gran noticia para él en este 2026.

Tomado de Radio Guamá